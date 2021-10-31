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Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel'le görüştü

G20'de liderlerin görüşmeleri sürüyor

31 Ekim 2021 19:22

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında, Almanya Başbakanı Angela Merkel'le bir araya geldi. 
 
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