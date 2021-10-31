Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel'le görüştü

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div id="icerikDiv_50679032" class="iliskiIcerik ltr">Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip <strong>Erdoğan</strong>, G20 Liderler Zirvesi kapsamında, Almanya Başbakanı Angela<strong> Merkel</strong>'le bir araya geldi. </div>\n<div class="iliskiIcerik ltr"> </div>\n<div class="iliskiIcerik ltr"><strong>TIKLAYIN | <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/erdogan-ab-konseyi-baskani-michel-ile-gorustu,989808" target="_blank" rel="noopener">Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü</a></strong></div>\n<div class="iliskiIcerik ltr">\n<p data-kiosked-context-name="kskdUIContext_01fkbjn2hs0z825sw966c983w2"><strong>TIKLAYIN | <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/erdogan-fransa-cumhurbaskani-macron-ile-bir-araya-geldi,989788" target="_blank" rel="nofollow noopener">Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi</a></strong></p>\n<p><strong>TIKLAYIN | <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/erdogan-biden-gorusmesi-basladi,989738" target="_blank" rel="nofollow noopener">Erdoğan ve Biden görüştü; “S-400 endişeleri dile getirildi, insan haklarına saygı vurgulandı"</a></strong></p>\n</div>\n</body>\n</html>