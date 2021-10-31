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Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü

31 Ekim 2021 18:49

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında geldiği İtalya’nın başkenti Roma’da Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü.

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