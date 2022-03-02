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Spor

Beşiktaş'ı eleyen Kayserispor, Türkiye Kupası'nda yarı finalde!

Yukatel Kayserispor'un yarı finaldeki rakibi Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerek eleyen Trabzonspor oldu

02 Mart 2022 22:30

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Yukatel Kayserispor'a 2-1 yenilen Beşiktaş, kupadan elendi.

Vodafone Park'ta oynanan mücadelenin 6. dakikasında Gavranovic'in golüyle öne geçen Kayserispor'a Beşiktaş, 43. dakikada Valentin Rosier ile cevap verdi ve mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

65. dakikada Cardoso'nun golüyle öne geçen sarı-kırmızılı ekip mücadeleyi 2-1 kazanarak, kupada yarı finale adını yazdırdı.

Kayserispor, yarı finalde Trabzonspor ile mücadele edecek.

Rosier bu sezonki ilk golünü attı

Beşiktaş'ın Fransız futbolcusu Valentin Rosier, bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı.

Mücadelenin 43. dakikasında attığı golle Beşiktaş'a beraberliği getiren Fransız futbolcu, 29 resmi mücadelede gol atamamıştı.

Siyah-beyazlı futbolcu geçen sezon Tarsus İdmanyurdu ile oynanan kupa maçında attığı golle kariyerinin ilk resmi golünü kaydetmişti.

Rosier, 62. dakikanın ardından 90+3. dakikada da sarı kart görerek kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Welinton'ın kırmızısı VAR'dan döndü

Beşiktaşlı savunma oyuncusu Welinton, karşılaşmanın 79. dakikasında Gavranovic'e yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kart gördü.

Siyah-beyazlı oyuncuların itirazının ardından pozisyonu incelemek için VAR'a giden hakem Halil Umut Meler, Welinton'ın kırmızı kartını iptal etti.

Batshuayi ve Kenan Karaman'a tepki

Beşiktaşlı taraftarlar Kenan Karaman ve Michy Batshuayi'ye tepki gösterdi.

Oyun içinde çeşitli gol pozisyonlarını değerlendiremeyen siyah-beyazlı oyunculardan Kenan Karaman oyundan çıkarken, Batshuayi ise mücadelenin bitmesinin ardından soyunma odasına giderken siyah-beyazlı futbolseverler tarafından yuhalandı.

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TIKLAYIN - Beşiktaş-Kayserispor maçından kareler

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Montero (Dk. 71 Güven Yalçın), Umut Meraş (Dk. 71 Rıdvan Yılmaz), Atiba, Necip Uysal, Ghezzal, Alex Teixeira, Kenan Karaman (Dk. 65 Larin), Batshuayi

Yukatel Kayserispor: Cenk Gönen, Onur Bulut, Hosseini (Dk. 33 Uğur Demirok), Mert Çetin, Carole, Cardoso (Dk. 71 Gökhan Sazdağı), Ramazan Civelek (Dk. 46 Mane), Abdulkadir Parmak, İbrahim Akdağ, Bertolacci (Dk. 81 Attamah), Gavranovic (Dk. 81 Mustafa Pektemek)

Goller: Dk. 6 Gavranovic, Dk. 65 Cardoso (Yukatel Kayserispor), Dk. 43 Rosier (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk. 90+3 Rosier (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 45+2 Cardoso, Dk. 57 İbrahim Akdağ, Dk. 62 Bertolacci (Yukatel Kayserispor), Dk. 55 Necip Uysal (Beşiktaş)

Maçtan önemli anlar

6. dakikada Kayserispor golü buldu. Carole'ün soldan ortasında ceza sahası önünde topla buluşan Gavranovic siyah-beyazlı savunmadan sıyrılarak düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

23. dakikada Umut Meraş'ın soldan ortasında Alex Teixeira meşin yuvarlağa altıpas üstünde kafayla vurdu, top kalecide kaldı.

32. dakikada Rosier'in pasıyla ceza sahasına giren Ghezzal'ın içeri çevirdiği topu Batshuayi altı pas içinde kontrol ederek şutunu çekti. Kayserispor savunması araya girerek topun kaleye gitmesini engelledi.

43. dakikada Beşiktaş'ın beraberlik golü geldi. Ghezzal'ın soldan ceza sahasına gönderdiği uzun topu göğsüyle kontrol eden Kenan Karaman topukla topu arkasındaki Atiba'ya gönderdi. Atiba'nın içeri çevirdiği topu Rosier sert bir şutla ağlarla buluşturdu: 1-1.

45+1. dakikada Ghezzal'ın savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Kenan Karaman'ın zayıf şutunda, top kalecide kaldı.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

50. dakikada Ghezzal'ın ceza yayının biraz sağından yaptığı vuruşta, kaleci Cenk Gönen gole izin vermedi.

61. dakikada Ghezzal'ın soldan kullandığı kornerde Welinton'un ön direkte dokunduğu topu direk dibinde kaleci Cenk Gönen kornere çeldi.

65. dakikada Kayserispor öne geçti. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Carole, meşin yuvarlağı yerden ön direğe gönderdi. Cardoso'nun altıpasın içinden yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 1-2.

77. dakikada Mane'nin kafayla uzaklaştırmaya çalıştığı topa Güven Yalçın'ın ceza yayı üzerinde bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla direğin yanında auta çıktı.

79. dakikada Güven Yalçın'ın ceza yayının sağından ortasında, Larin'in arka direkte yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Cenk Gönen topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

90+3. dakikada Beşiktaş'ta Valentin Rosier kırmızı kart gördü. Ani gelişen Kayserispor atağında Mane, Rosier'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, Fransız oyuncuyu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

90+6. dakikada Onur Bulut'un ceza sahasında uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Batshuayi'nin çıkardığı şutta, kaleci Cenk Gönen meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşmayı 2-1 kazanan Yukatel Kayserispor, adını yarı finale yazdırdı.

 

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