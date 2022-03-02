Beşiktaş'ı eleyen Kayserispor, Türkiye Kupası'nda yarı finalde!

Maçtan önemli anlar
6. dakikada Kayserispor golü buldu. Carole'ün soldan ortasında ceza sahası önünde topla buluşan Gavranovic siyah-beyazlı savunmadan sıyrılarak düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
23. dakikada Umut Meraş'ın soldan ortasında Alex Teixeira meşin yuvarlağa altıpas üstünde kafayla vurdu, top kalecide kaldı.
32. dakikada Rosier'in pasıyla ceza sahasına giren Ghezzal'ın içeri çevirdiği topu Batshuayi altı pas içinde kontrol ederek şutunu çekti. Kayserispor savunması araya girerek topun kaleye gitmesini engelledi.
43. dakikada Beşiktaş'ın beraberlik golü geldi. Ghezzal'ın soldan ceza sahasına gönderdiği uzun topu göğsüyle kontrol eden Kenan Karaman topukla topu arkasındaki Atiba'ya gönderdi. Atiba'nın içeri çevirdiği topu Rosier sert bir şutla ağlarla buluşturdu: 1-1.
45+1. dakikada Ghezzal'ın savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Kenan Karaman'ın zayıf şutunda, top kalecide kaldı.
Mücadelenin ilk yarısı 1-1 tamamlandı.
50. dakikada Ghezzal'ın ceza yayının biraz sağından yaptığı vuruşta, kaleci Cenk Gönen gole izin vermedi.
61. dakikada Ghezzal'ın soldan kullandığı kornerde Welinton'un ön direkte dokunduğu topu direk dibinde kaleci Cenk Gönen kornere çeldi.
65. dakikada Kayserispor öne geçti. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Carole, meşin yuvarlağı yerden ön direğe gönderdi. Cardoso'nun altıpasın içinden yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 1-2.
77. dakikada Mane'nin kafayla uzaklaştırmaya çalıştığı topa Güven Yalçın'ın ceza yayı üzerinde bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla direğin yanında auta çıktı.
79. dakikada Güven Yalçın'ın ceza yayının sağından ortasında, Larin'in arka direkte yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Cenk Gönen topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
90+3. dakikada Beşiktaş'ta Valentin Rosier kırmızı kart gördü. Ani gelişen Kayserispor atağında Mane, Rosier'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, Fransız oyuncuyu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
90+6. dakikada Onur Bulut'un ceza sahasında uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Batshuayi'nin çıkardığı şutta, kaleci Cenk Gönen meşin yuvarlağı kontrol etti.
Karşılaşmayı 2-1 kazanan Yukatel Kayserispor, adını yarı finale yazdırdı.