Lider Beşiktaş, Ankaragücü'ne takıldı

Süper Lig'in 35. haftasında lider Beşiktaş bugün sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Karşılaşma 2-2’lik beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş’ın golleri, Ankaragücü’nün futbolcusu Kulusic’in kendi kalesine attığı iki golle gelirken (45+2’) (52’), konuk ekibin iki golünü ise penaltıdan Paintsil (65’) (90+3’) kaydetti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Siyah-beyazlıların golü 45+4'te Kulusic'ten (k.k) geldi.

İki takım da pozisyon üretmekte zorlanırken maçın temposu genel olarak düşüktü.

Mücadelenin 5. dakikasında Beşiktaş VAR incelemesi sonucunda penaltı kazandı. Penaltı atışını N'Koudou kullandı. Korcan yerden köşeye giden topu çıkarmayı başardı.

17. dakikada Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup sakatlık geçirdi ve oyuna devam edemedi. Oğuzhan yerine Mensah oyuna dahil oldu.

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45+4. dakikada ilk yarının sonucunu belirleyen gol geldi. Ghezzal'ın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Kulusic ters bir vuruş yaparak topu kendi ağlarına gönderdi.

Mücadelenin ikinci yarısının 52. dakikasında Beşiktaş ikinci golünü buldu. Sağ kanattan Rosier'in ortasında Kulusic kale sahasına ters bir vuruş yaptı ve topu ikinci kez kendi ağlarına gönderdi.

65. dakikada konuk ekip penaltı kazandı. Ankaragücü’nde vuruşu kullanan Paintsil, kaleci Ersin'i ters köşeye yatırarak topu ağlara gönderdi.

90' + 3’te Paintsil maçın skorunu belirleyen golü attı. Gökhan Töre’nin faulü sonrası penaltı kazanan Ankaragücü’nde atışı Paintsil kullandı ve sert bir vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi.

Maç 2-2’lik beraberlikle sonuçlandı.

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