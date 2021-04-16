Bir maçta kendi kalesine iki gol atan futbolcular

Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, Dolmabahçe'de MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmada Beşiktaş'ın iki golünü Kulusic kendi ağlarına göndererek kaydetti ve Başkent temsilcisi 4 gol buldu ancak 1 puan kazandı.
16 Nisan 2021 22:00
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Gaol.com.tr’den İdil Erin Tetik’in derlemesine göre, Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde bir maçta kendi kalesine iki gol kaydeden futbolcular:
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Mikel San Jose | Bu sezon Birmingham forması giyen Mikel San Jose, Athletic Bilbao dönemlerinde Ante Kulusic ile aynı kaderi paylaştı. 28 Nisan 2018'de oynanan Real Sociedad karşılaşmasında kendi kalesine iki gol attı.
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Mario Hermoso | Bu sezon Atletico Madrid formasını terleten İspanyol futbolcu kendi kalesine iki gol gönderen talihsizlerden. Mario Hermoso, Espanyol dönemlerinde 28 Ocak 2018'de oynanan Leganes karşılaşmasında kendi ağlarına iki gol atmıştı.
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Joao Pereira | Ara transfer döneminde Sporting'in yolunu tutan Joao Pereira, 19 Kasım 2017'de oynanan Trabzonspor - Ankaraspor karşılaşmasında kendi kalesine iki gol attı.
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Aissa Mandi | Bu sezon Real Betis'te oynayan Cezayirli oyuncu, altyapısında yetiştiği Reims dönemlerinde kendi kalesine iki gol kaydetmişti. 5 Nisan 2014'de Reims formasıyla Paris Saint-Germain sınavına çıkan Aissa Mandi iki golü yanlış kaleye gönderdi.
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Ante Kulusic | Süper Lig'in 35. haftasında lider Beşiktaş karşısında galibiyet arayan MKE Ankaragücü dört gol buldu ancak Kulusic'in iki golü Beşiktaş ağlarınaydı...
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Jonathan Walters | 2018-19 sezonunda kariyerini noktalayan Jonathan Walters, Stoke City forması giydiği dönemlerde kendi kalesine gol atanlar kervanına katıldı. 12 Ocak 2013'de oynanan Chelsea karşılaşmasında Jonathan Walters kendi kalesine iki gol gönderdi.
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Karim Haggui | 2018-19 sezonunda futbolculuk kariyerini noktalayan Tunuslu oyuncu 12 Aralık 2009'da Hannover forması ile Borrusia Mönchengladbach sınavına çıkmış ve kendi kalesine iki gol atmıştı.
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Emre Toraman | 2018-19 sezonunda kariyerini Bucaspor'da noktalayan Emre Toraman, Kulusic ile benzer bir senaryoyu yaşadı. 15 Mart 2009'da oynanan Eskişehirspor - Bursaspor karşılaşmasında kendi ağlarına iki gol gönderdi.