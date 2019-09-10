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Konuk Yazar

Zülfü Livaneli

bilgi@t24.com.tr

TARİH

10 Eylül 2019

Namaza yaklaşmayın!

Bu delirmiş kesimler aklını başlarına toplamazsa kendi çocuklarını da cehennem ateşine atacaklar

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TARİH

13 Nisan 2019

Bugünü anlamak için 1994'e bakmak gerekiyor

Lider dediğin İmamoğlu kardeşim gibi olur ve Türkiye’nin karanlık yüzünü bilerek oylarını çaldırmaz...

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TARİH

06 Ocak 2018

Osman Kavala'lara çile çektirenler ülkeye de kötülük yapıyor; yazıktır günahtır beyler, vebali büyüktür

Osman Kavala, ne olduğu bile anlaşılamayan suçlamalarla hapiste çile çekiyor. Hiç yaygara yapmadan, ülke sorunlarını kendi derdinin önünde tutan o hafif mahzun ve alabildiğine kibar tavrını bozmadan, vakur bir şekilde yatıyor hapiste...

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TARİH

28 Aralık 2017

Türk faşizminin niteliksel dönüşümü

Faşizmin klasik sac ayağı kurulmuş durumda; dinle milliyetçilik birleşti, el değiştiren sermaye de yanlarında

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TARİH

07 Kasım 2017

Yüzüncü yılında Ekim Devrimi

Avrupa’yı saran faşizm bu devrim sayesinde ezilebilmişti

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TARİH

18 Eylül 2016

Gemileri yakan Tarık

Kuzey Afrika’dan İspanya’ya geçerken gemileri yakan Tarık Bin Ziyad gibi, bir 'Tarık'ımız oldu bizim de

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TARİH

12 Eylül 2016

Resimdeki kız

"Dünya ne zaman bu hale geldi, insan vicdanı ne zaman yanmış el kadar bir çocukta cinsellik görür oldu"

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TARİH

14 Haziran 2016

Basında ahlâk krizi

Söylenenlerin bir kısmını okurdan saklayarak insanları hedef göstermekle ellerine ne geçecek?

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TARİH

20 Mayıs 2016

Çığlık atan kuşlar

"Anılarımızın küle döndüğü salonları birer birer sayarken, sadece Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nun kaldığını belirtmiştim; daha mürekkebi kurumadan öğrendim ki o tiyatro da yıkılıyor"

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TARİH

11 Ekim 2015

Kanlı oyun

İnsanlık onuru bu zulmü de yenecektir!

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TARİH

05 Haziran 2015

Aman dikkat!

Berkin, Ali İsmail ve bütün şehitler bize bu görevi yüklüyor; sandıkları terk etmeyelim, gerekirse sabaha kadar bekleyelim

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TARİH

21 Mart 2015

Üç kutuplu Türkiye gerçekleşti

Geldiğimiz noktada Türkiye düşman kamplara bölündü, ulustan söz etmek zorlaştı

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