Zülfü Livaneli

TARİH
10 Eylül 2019
Bu delirmiş kesimler aklını başlarına toplamazsa kendi çocuklarını da cehennem ateşine atacaklarDevamını Oku
TARİH
13 Nisan 2019
Lider dediğin İmamoğlu kardeşim gibi olur ve Türkiye’nin karanlık yüzünü bilerek oylarını çaldırmaz...Devamını Oku
TARİH
06 Ocak 2018
Osman Kavala, ne olduğu bile anlaşılamayan suçlamalarla hapiste çile çekiyor. Hiç yaygara yapmadan, ülke sorunlarını kendi derdinin önünde tutan o hafif mahzun ve alabildiğine kibar tavrını bozmadan, vakur bir şekilde yatıyor hapiste...Devamını Oku
TARİH
28 Aralık 2017
Faşizmin klasik sac ayağı kurulmuş durumda; dinle milliyetçilik birleşti, el değiştiren sermaye de yanlarındaDevamını Oku
TARİH
07 Kasım 2017
Avrupa’yı saran faşizm bu devrim sayesinde ezilebilmiştiDevamını Oku
TARİH
18 Eylül 2016
Kuzey Afrika’dan İspanya’ya geçerken gemileri yakan Tarık Bin Ziyad gibi, bir 'Tarık'ımız oldu bizim deDevamını Oku
TARİH
12 Eylül 2016
"Dünya ne zaman bu hale geldi, insan vicdanı ne zaman yanmış el kadar bir çocukta cinsellik görür oldu"Devamını Oku
TARİH
14 Haziran 2016
Söylenenlerin bir kısmını okurdan saklayarak insanları hedef göstermekle ellerine ne geçecek?Devamını Oku
TARİH
20 Mayıs 2016
"Anılarımızın küle döndüğü salonları birer birer sayarken, sadece Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nun kaldığını belirtmiştim; daha mürekkebi kurumadan öğrendim ki o tiyatro da yıkılıyor"Devamını Oku
TARİH
11 Ekim 2015
İnsanlık onuru bu zulmü de yenecektir!Devamını Oku
TARİH
05 Haziran 2015
Berkin, Ali İsmail ve bütün şehitler bize bu görevi yüklüyor; sandıkları terk etmeyelim, gerekirse sabaha kadar bekleyelimDevamını Oku
TARİH
21 Mart 2015
Geldiğimiz noktada Türkiye düşman kamplara bölündü, ulustan söz etmek zorlaştıDevamını Oku
Daha Fazla
© Tüm hakları saklıdır.