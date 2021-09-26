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T24 Haftalık Yazarı

Zeynep Yıldırım

zeynepyildirim.ab@gmail.com

TARİH

26 Eylül 2021

Ekolojik bariyerler olarak sınır duvarları

Ekolojik bariyerler olarak sınır duvarları, yaklaşık 700 memeli türünün iklim değişikliğine uyum sağlamasını zorlaştırıyor. ABD-Meksika sınırındaki duvarların hassas biyolojik çeşitlilik ve hayvan göçü üzerindeki yıkıcı etkisini belgelemek için bölgede 16 ay kadar zaman geçiren Prieto, sınırda geçirdiği bu süre boyunca, çok sayıda hayvanın sınır duvarlarına kadar gelip geri döndüğüne doğrudan tanıklık ettiğini söylüyor

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TARİH

12 Eylül 2021

Sanatta mülteci temsilleri

Sanatçılar, mültecilerin deneyimleri üzerinden insan hakları, hareket özgürlüğü ve sosyal adaletle ilgili sorunlara, çeşitli sanatsal projelerle dikkat çekmeye, sanatın empati uyandırabileceğini ve sosyal eyleme ilham verebileceğini göstermeye çalışıyor.

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