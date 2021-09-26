Zeynep Yıldırım

Ekolojik bariyerler olarak sınır duvarları, yaklaşık 700 memeli türünün iklim değişikliğine uyum sağlamasını zorlaştırıyor. ABD-Meksika sınırındaki duvarların hassas biyolojik çeşitlilik ve hayvan göçü üzerindeki yıkıcı etkisini belgelemek için bölgede 16 ay kadar zaman geçiren Prieto, sınırda geçirdiği bu süre boyunca, çok sayıda hayvanın sınır duvarlarına kadar gelip geri döndüğüne doğrudan tanıklık ettiğini söylüyor