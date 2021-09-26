Zeynep Yıldırım

TARİH
26 Eylül 2021
Ekolojik bariyerler olarak sınır duvarları, yaklaşık 700 memeli türünün iklim değişikliğine uyum sağlamasını zorlaştırıyor. ABD-Meksika sınırındaki duvarların hassas biyolojik çeşitlilik ve hayvan göçü üzerindeki yıkıcı etkisini belgelemek için bölgede 16 ay kadar zaman geçiren Prieto, sınırda geçirdiği bu süre boyunca, çok sayıda hayvanın sınır duvarlarına kadar gelip geri döndüğüne doğrudan tanıklık ettiğini söylüyorDevamını Oku
TARİH
12 Eylül 2021
Sanatçılar, mültecilerin deneyimleri üzerinden insan hakları, hareket özgürlüğü ve sosyal adaletle ilgili sorunlara, çeşitli sanatsal projelerle dikkat çekmeye, sanatın empati uyandırabileceğini ve sosyal eyleme ilham verebileceğini göstermeye çalışıyor.Devamını Oku
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