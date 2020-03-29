T24 LogoT24 Logo

T24 Haftalık Yazarı

Zahide Can

haftalik@t24.com.tr

TARİH

29 Mart 2020

Korona zamanı New York

Yalnızlığı hiç bilmeyen şehirlerden biri olarak New York salgın ile mücadelede dünyadaki en başarısız şehirler arasında yerini aldı...

Devamını Oku

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya'nın Koronavirüs'le mücadelesi: Herkese örnek mi? Yoksa propaganda mı?...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Doç. Dr. Yusuf Savran: Türkiye'deki vaka ve ölüm sayısı İtalya'dan...

Koronavirüs | İsmail Saymaz, Mansur Yavaş'ın kendilerine sağlık kiti göndermediğini...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24