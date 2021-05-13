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Konuk Yazar

Yunus Emre Erdölen

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TARİH

13 Mayıs 2021

Biden’ın İsrail-Filistin politikası veya politikasızlığı

Biden bazı önemli ama küçük adımlar atsa da Filistinlilerin hukukunu korumak konusunda henüz ciddi bir çaba içerisinde değil, ancak İsrail ile ilişkilere Trump kadar önem vermiyor

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