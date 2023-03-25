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Umur Talu

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TARİH

25 Mart 2023

Aklınıza yazın, kalbinize yazın… İşte tam oraya yazın!

Mesele sadece ölümün ağıtını değil, hayatın kağıdını dürüstçe, vicdanla, hakkaniyetle yazıp okuyabilmekte! Yok olan kadar, var olanı görebilmekte!

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TARİH

21 Mart 2023

Zehir hayatlara güzel ölümler!

Gözlerimiz göreceğini gördü… Kulaklarımız duyacağını duydu! Artık geriye kalbimiz, vicdanımız, aklımız, muhakememiz kalıyor!

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TARİH

18 Mart 2023

8'inci yıldönümünde; 'Seni başkan yaptırmayacağız!'

Muhteris kötülüğün, kibirli fesadın sınırı yok… Ama hafızamız uçmamışsa, kalbimiz kurumamışsa, aklımız durmamışsa, vicdanımız tükenmemişse bir sonu olabilir!

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TARİH

14 Mart 2023

Acılar ortak değilse, umutlar da ortak olamaz!

Mesele cennet vaat etmek değil, hayatları ve umutları bu merhametsiz, adaletsiz cehenneme mahkûm edilenlerin ortaklığını fark etmek, anlamak, anlatabilmektir

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TARİH

11 Mart 2023

Daha iyi günlere… Bir kâbustan çıkmak üzere!

Zaman öyle bir zaman ki, on binlerce hayat üstüne yıkılan enkaz kaldırılamadan, milyonlarca insanın üstüne çökmüş, çöreklenmiş masif kibir ve kesif kötülük enkazını kaldırma umudu doğdu bir şekilde...

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