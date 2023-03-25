TARİH
25 Mart 2023
Mesele sadece ölümün ağıtını değil, hayatın kağıdını dürüstçe, vicdanla, hakkaniyetle yazıp okuyabilmekte! Yok olan kadar, var olanı görebilmekte!Devamını Oku
TARİH
21 Mart 2023
Gözlerimiz göreceğini gördü… Kulaklarımız duyacağını duydu! Artık geriye kalbimiz, vicdanımız, aklımız, muhakememiz kalıyor!Devamını Oku
TARİH
18 Mart 2023
Muhteris kötülüğün, kibirli fesadın sınırı yok… Ama hafızamız uçmamışsa, kalbimiz kurumamışsa, aklımız durmamışsa, vicdanımız tükenmemişse bir sonu olabilir!Devamını Oku
TARİH
14 Mart 2023
Mesele cennet vaat etmek değil, hayatları ve umutları bu merhametsiz, adaletsiz cehenneme mahkûm edilenlerin ortaklığını fark etmek, anlamak, anlatabilmektirDevamını Oku
TARİH
11 Mart 2023
Zaman öyle bir zaman ki, on binlerce hayat üstüne yıkılan enkaz kaldırılamadan, milyonlarca insanın üstüne çökmüş, çöreklenmiş masif kibir ve kesif kötülük enkazını kaldırma umudu doğdu bir şekilde...Devamını Oku
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