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Soli Özel

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TARİH

24 Kasım 2019

Trump'tan nefret eden Amerikan müesses nizamı öz eleştiri yapmadan toplumun tepkisinden kurtulamaz

"Çürümenin yayılması bu türden yasal ama aslında etik sayılmayacak, seçkinlerin kendi dünyaları içinde idare ettikleri, mazur gördükleri, hatta teşvik ettikleri ahbap-çavuş ilişkileri, nüfuz oyunlarıyla mümkün oluyordu"

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TARİH

10 Kasım 2019

Almanya’nın yeni duvarı

1989’da Duvar yıkıldığında aslında ortada ikisi de Almanlardan oluşan ancak farklı iki toplum, iki zihniyet ve iki yapı vardı

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TARİH

09 Kasım 2019

Liberal hülyalar, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerindeki güçlü egemenlik ve milliyetçilik duvarlarına çarptı

Kendi üstünlüğünden çok emin liberal düzenin zaafları 2008 finansal krizi ve 2015-16’daki mülteci kriziyle kendini iyice gösterdi

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TARİH

04 Kasım 2019

Berlin Duvarı’nın yıkıldığı zamanki iyimserlikle bugün Batı’ya hakim karamsarlık tezat oluşturuyor

Batı sisteminin başat devletlerinin Orta ve Doğu Avrupa’dan gelen taleplerin tam niteliğini anlamamış olduğunu söylemek mümkün

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TARİH

27 Ekim 2019

Irak’ta da, Lübnan’da da insanlar mezhepçiliğin aslında bir hapishane olduğunu anlamış gibiler

"Bugünkü arayışın ilham kaynağı ise eşitlik"

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TARİH

24 Ekim 2019

Suriye; niyet edilen ve gerçekleşen

Hedeflerin ne kadar gerçekçi olduğunu izlemek ve onları anlamlandırmak gerek

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TARİH

20 Ekim 2019

Kentli başkaldırı hareketleri geri gelmiş gibi duruyor

Geçen sefer siyasi gündem, talep, liderlik olmaması nedeniyle sonuç alamayan hareketler bu kez daha güçlü gibiler

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TARİH

18 Ekim 2019

Türkiye için bundan sonraki aşama Rusya ile İdlib anlaşması

Suriye iç savaşının son çözülmeyen meselesi budur...

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TARİH

13 Ekim 2019

Harekât sonrası için iki kritik konu: Kürtler-Moskova ilişkisi, IŞİD'in kontrolü

Türkiye'nin ABD'den ve Batı ittifakından kopuşu fiilen gerçekleşecektir

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TARİH

10 Ekim 2019

Türkiye'nin harekâttaki yalnızlığı

"Açık ve teknik bir kamusal tartışmaya geri dönmek, karar verme süreçlerini şeffaflaştırmak zorundayız"

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TARİH

06 Ekim 2019

Türkiye'nin de AB'nin de yeni başlangıca ihtiyacı var

 Şimdilerde ilişkilere yeni bir rota çizmek gerekiyor

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TARİH

03 Ekim 2019

14 yıl sonra AB ve Türkiye

AB’nin geleceği önümüzdeki dönemde daha fazla tartışılacak ve muhtemelen yeni bir yapılanma şekillenecek

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