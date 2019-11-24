TARİH
24 Kasım 2019
"Çürümenin yayılması bu türden yasal ama aslında etik sayılmayacak, seçkinlerin kendi dünyaları içinde idare ettikleri, mazur gördükleri, hatta teşvik ettikleri ahbap-çavuş ilişkileri, nüfuz oyunlarıyla mümkün oluyordu"Devamını Oku
TARİH
10 Kasım 2019
1989’da Duvar yıkıldığında aslında ortada ikisi de Almanlardan oluşan ancak farklı iki toplum, iki zihniyet ve iki yapı vardıDevamını Oku
TARİH
09 Kasım 2019
Kendi üstünlüğünden çok emin liberal düzenin zaafları 2008 finansal krizi ve 2015-16’daki mülteci kriziyle kendini iyice gösterdiDevamını Oku
TARİH
04 Kasım 2019
Batı sisteminin başat devletlerinin Orta ve Doğu Avrupa’dan gelen taleplerin tam niteliğini anlamamış olduğunu söylemek mümkünDevamını Oku
TARİH
27 Ekim 2019
"Bugünkü arayışın ilham kaynağı ise eşitlik"Devamını Oku
TARİH
24 Ekim 2019
Hedeflerin ne kadar gerçekçi olduğunu izlemek ve onları anlamlandırmak gerekDevamını Oku
TARİH
20 Ekim 2019
Geçen sefer siyasi gündem, talep, liderlik olmaması nedeniyle sonuç alamayan hareketler bu kez daha güçlü gibilerDevamını Oku
TARİH
18 Ekim 2019
Suriye iç savaşının son çözülmeyen meselesi budur...Devamını Oku
TARİH
13 Ekim 2019
Türkiye'nin ABD'den ve Batı ittifakından kopuşu fiilen gerçekleşecektirDevamını Oku
TARİH
10 Ekim 2019
"Açık ve teknik bir kamusal tartışmaya geri dönmek, karar verme süreçlerini şeffaflaştırmak zorundayız"Devamını Oku
TARİH
06 Ekim 2019
Şimdilerde ilişkilere yeni bir rota çizmek gerekiyorDevamını Oku
TARİH
03 Ekim 2019
AB’nin geleceği önümüzdeki dönemde daha fazla tartışılacak ve muhtemelen yeni bir yapılanma şekillenecekDevamını Oku
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