T24 LogoT24 Logo

Sibel Yerdeniz

bilgi@t24.com.tr

TARİH

03 Aralık 2016

Ne anlatayım ben sana?

Ey ilk insan, ey ilk yürek, ilk nefes, ilk adım, ilk gözyaşı, ilk kahkaha... bu mu mirasın torunlarına?

Devamını Oku

TARİH

06 Kasım 2016

Selo Başkan sizden korkmuyor Beyefendi, arz ederim!

Bu ülkeyi yönetenler; iktidar ve söz sahipleri bize ne demek istiyor?

Devamını Oku

TARİH

06 Kasım 2016

Selo Başkan sizden korkmuyor Beyefendi, arz ederim!

Nazi Almanya’sında milyonlarca insanın ‘iyi’ olmaya cesaret edememesinin nedeni neydi?

Devamını Oku

TARİH

24 Nisan 2016

Soykırım, cankırımı, büyük felaket, tehcir ya da 1915 olayları...

Ermeniler böyle bir tehdit oluşturmuyordu ve ortadan kaldırılmaları Osmanlı’nın savaş gücünü azalttı

Devamını Oku

TARİH

18 Nisan 2016

Kardeşim olmana gerek yok; insan ol, yeter

İnsan olarak doğsaydım “Halkı insanlıktan soğutma,” diye bir suç olur muydu?

Devamını Oku

TARİH

11 Nisan 2016

Hava tahmini bile yapmıyorsan, ne işe yararsın ey NASA?

Baş döndürücü bir sığlık. Akıl almaz bir pişkinlik. Ürkütücü bir ‘cahil’ cesareti…

Devamını Oku

TARİH

06 Ocak 2016

Taş olmuş ekmeğim, taş olmuş yüreğim, taş olmuş annem

"Annem 7 gün sokakta kaldı… Hiçbirimiz uyuyamadık, köpekler gelir, kuşlar konar diye, o orada yattı biz 150 metre ilerisinde her saniye öldük"

Devamını Oku

TARİH

13 Ekim 2015

“Barışın bedeli bu kadar ağır ve acı olmamalıydı”

Bir sözüm kaldıysa geriye, o da Hakan’ın kızına olsun, babanın uğrunda öldüğü barışı sana getirmek, bize ahd olsun

Devamını Oku

TARİH

10 Ekim 2015

Nesini söyleyeyim canım efendim? Ne anlatayım insan kardeşime?

Bunları, yirmi beş yaşındaki bir kardeşiniz yazıyor Şırnak’tan...

Devamını Oku

TARİH

17 Ağustos 2015

Bayrağın gölgesinde dur, din adamını yanına al, tabuta yaslan!

Çatıştın, devletini, milletini, namusunu kurtardın, geldin... Öyle mi?

Devamını Oku

TARİH

15 Ağustos 2015

Batan gün kana benziyor… Yaralı cana benziyor…

Her şeyi hikâye değiştiriyor. Birinin, insan olduğunu bizden gizleyen şey, hikâye

Devamını Oku

TARİH

31 Temmuz 2015

Beraber çürüdük biz bu yollarda

Halk sizden; bu yağmanın, karanlığın, kaosun, dehşetin ve dökülen kanların hesabını sorma gücüne ve yetkisine sahiptir

Devamını Oku

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli anlar: "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım"...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24