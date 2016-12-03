Sibel Yerdeniz

TARİH
03 Aralık 2016
Ey ilk insan, ey ilk yürek, ilk nefes, ilk adım, ilk gözyaşı, ilk kahkaha... bu mu mirasın torunlarına?Devamını Oku
TARİH
06 Kasım 2016
Bu ülkeyi yönetenler; iktidar ve söz sahipleri bize ne demek istiyor?Devamını Oku
TARİH
06 Kasım 2016
Nazi Almanya’sında milyonlarca insanın ‘iyi’ olmaya cesaret edememesinin nedeni neydi?Devamını Oku
TARİH
24 Nisan 2016
Ermeniler böyle bir tehdit oluşturmuyordu ve ortadan kaldırılmaları Osmanlı’nın savaş gücünü azalttıDevamını Oku
TARİH
18 Nisan 2016
İnsan olarak doğsaydım “Halkı insanlıktan soğutma,” diye bir suç olur muydu?Devamını Oku
TARİH
11 Nisan 2016
Baş döndürücü bir sığlık. Akıl almaz bir pişkinlik. Ürkütücü bir ‘cahil’ cesareti…Devamını Oku
TARİH
06 Ocak 2016
"Annem 7 gün sokakta kaldı… Hiçbirimiz uyuyamadık, köpekler gelir, kuşlar konar diye, o orada yattı biz 150 metre ilerisinde her saniye öldük"Devamını Oku
TARİH
13 Ekim 2015
Bir sözüm kaldıysa geriye, o da Hakan’ın kızına olsun, babanın uğrunda öldüğü barışı sana getirmek, bize ahd olsunDevamını Oku
TARİH
10 Ekim 2015
Bunları, yirmi beş yaşındaki bir kardeşiniz yazıyor Şırnak’tan...Devamını Oku
TARİH
17 Ağustos 2015
Çatıştın, devletini, milletini, namusunu kurtardın, geldin... Öyle mi?Devamını Oku
TARİH
15 Ağustos 2015
Her şeyi hikâye değiştiriyor. Birinin, insan olduğunu bizden gizleyen şey, hikâyeDevamını Oku
TARİH
31 Temmuz 2015
Halk sizden; bu yağmanın, karanlığın, kaosun, dehşetin ve dökülen kanların hesabını sorma gücüne ve yetkisine sahiptirDevamını Oku
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