Sezin İba Gürsoy

TARİH
08 Eylül 2019
İsveçli Greta Thunberg'in 2018 Ağustos'unda Parlamento önünde iklim krizine dikkat çekmek için başlattığı okul grevine kısa sürede dünyanın her yanından çocuklar ve gençler ortak oldu. Şimdi okul grevcileri, her yaştan insanı 20-27 Eylül arasında küresel bir iklim grevine çağırıyorlarDevamını Oku
TARİH
11 Ağustos 2019
Bir süredir özellikle Avrupa'da iklim değişikliğine dikkat çekmek için genç nüfusun yaptığı gösteriler ve protestoların Yeşiller partisinin oylarını artırmasının arkasındaki en önemli neden olduğu düşünülüyorDevamını Oku
TARİH
04 Ağustos 2019
Çevresel sorunlar ve doğal afetler sonucu yerlerinden olan insanlar iklim mültecisi, iklim göçmeni veya çevresel göçmen olarak tanımlanmakta. Türkiye'de iklim ve afet sebebiyle son 10 yılda 275 bin 313 kişi göç etmiş bulunuyorDevamını Oku
TARİH
21 Nisan 2019
Fosil yakıtlara bağımlı kapitalizm, iklim ve çevreye telafisi mümkün olmayan zararlar verirken dünyada kurulu iklim düzeni gün geçtikçe sürdürülebilirliğini kaybediyorDevamını Oku
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