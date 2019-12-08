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T24 Haftalık Yazarı

Seden Mestan

sedenmestan@t24.com.tr

TARİH

08 Aralık 2019

Sabahattin Ali’nin şarkıları izinde yeni bir oyun: Aldırma Gönül

Ferhat Göçer ve Ezel Akay’la bir araya gelerek Sabahattin Ali’nin hayatını anlatan bu ‘‘müzikli oyun’’u konuştuk

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TARİH

08 Aralık 2019

Distopyaların orta yerinde, bir güzel İstanbul

Kurgu aleminde İstanbul’u distopyalarla buluşturan Bunu Biz İstedik İstanbul’u, bir de Hakan Dedeoğlu’yla konuştuk

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TARİH

30 Kasım 2019

Coğrafyaların ötesine geçen kadın hikâyeleri: Andrra, İstanbul'da

Fatime Kosumi ile coğrafyalara ve müziğinin politik tarafına dair konuştuk

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TARİH

29 Kasım 2019

"Matematiğin Peşinde", gündüz gece

Çözülemeyen bir soru, ezberlenemeyen bir formül, doğruları götüren yanlışlar… 'Matematiğin Peşinde' platformunun kurucuları Can Ozan Oğuz ve Utku Kabuli Aytaç anlatıyor

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TARİH

13 Kasım 2019

28 topluluk, 78 gösterim: İstanbul Tiyatro Festivali 23. kez sahneye çıkıyor

Festivalin bu yılki programını, 2013 yılından bu yana festivalin direktörlüğünü üstlenen Leman Yılmaz'dan dinledik

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TARİH

14 Ekim 2019

Bir başka festival, bir başka Ayvalık

Artık bir sonbahar geleneği oldu Başka Sinema Ayvalık Film Festivali. İkincisi, 4-9 Ekim tarihleri gerçekleşen festivalden zihnimize kazınan filmler ve Ayvalık'ın bünyeye yüklediği coşkulu bir romantizmle döndük

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TARİH

06 Ekim 2019

Sistemin görmezden geldiği herkes: Joker

Yeni Joker tüm tekinsizliğiyle Joaquin Phoenix’e teslim. İnsanları güldürme peşinde olan bir palyaçonun zihnindeki kötücül düşünceleri nasıl serbest bıraktığını anlatan bu yeni film, Joker’i zirveye çıkaran olayların kusursuz bir analizini yapıyor

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TARİH

29 Eylül 2019

Yerel müzik sahnesinden, "Müzikle Yaşayan Kadınlar"

Deniz Koloğlu ile kitabın hazırlanma sürecini, müzik yazarlığını ve dijital dünyayı konuştuk

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TARİH

22 Eylül 2019

25 yıl sonra bile hâlâ zirvede: Friends

İlk bölümünün üzerinden tam 25 sene geçen Friends, finalini uzun zaman önce yapmış olsa da kült karakterleri ve günlük hayattan ilham alan absürt hikâyeleriyle popüler kültürdeki yerini canlı tutmaya devam ediyor

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TARİH

15 Eylül 2019

Dert ortağı, kırılgan bir ses: Daniel Johnston'ın ardından

Alternatif müziğin elemli ikonu Daniel Johnston, sahici anlatımıyla şarkı yazarlığında yepyeni bir yol açmıştı

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TARİH

08 Eylül 2019

Venedik'ten sevgilerle: Sezonun hit filmleriyle ilk buluşma

76. Venedik Film Festivali, ardında gündemi birkaç gün daha meşgul edecek mevzular bıraktı

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TARİH

25 Ağustos 2019

Raconlu bir antikahraman hikayesi: Peaky Blinders

Ada'nın tam orta yerinden çıkıp gelen Peaky Blinders, bir yıl aranın ardından beşinci sezonuyla yeniden ekranlarda. Ailenin reisi Thomas Shelby'nin önünde bu sefer politikanın taşlı yolları var

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