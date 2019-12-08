Seden Mestan

TARİH
08 Aralık 2019
Ferhat Göçer ve Ezel Akay’la bir araya gelerek Sabahattin Ali’nin hayatını anlatan bu ‘‘müzikli oyun’’u konuştukDevamını Oku
TARİH
08 Aralık 2019
Kurgu aleminde İstanbul’u distopyalarla buluşturan Bunu Biz İstedik İstanbul’u, bir de Hakan Dedeoğlu’yla konuştukDevamını Oku
TARİH
30 Kasım 2019
Fatime Kosumi ile coğrafyalara ve müziğinin politik tarafına dair konuştukDevamını Oku
TARİH
29 Kasım 2019
Çözülemeyen bir soru, ezberlenemeyen bir formül, doğruları götüren yanlışlar… 'Matematiğin Peşinde' platformunun kurucuları Can Ozan Oğuz ve Utku Kabuli Aytaç anlatıyorDevamını Oku
TARİH
13 Kasım 2019
Festivalin bu yılki programını, 2013 yılından bu yana festivalin direktörlüğünü üstlenen Leman Yılmaz'dan dinledikDevamını Oku
TARİH
14 Ekim 2019
Artık bir sonbahar geleneği oldu Başka Sinema Ayvalık Film Festivali. İkincisi, 4-9 Ekim tarihleri gerçekleşen festivalden zihnimize kazınan filmler ve Ayvalık'ın bünyeye yüklediği coşkulu bir romantizmle döndükDevamını Oku
TARİH
06 Ekim 2019
Yeni Joker tüm tekinsizliğiyle Joaquin Phoenix’e teslim. İnsanları güldürme peşinde olan bir palyaçonun zihnindeki kötücül düşünceleri nasıl serbest bıraktığını anlatan bu yeni film, Joker’i zirveye çıkaran olayların kusursuz bir analizini yapıyorDevamını Oku
TARİH
29 Eylül 2019
Deniz Koloğlu ile kitabın hazırlanma sürecini, müzik yazarlığını ve dijital dünyayı konuştukDevamını Oku
TARİH
22 Eylül 2019
İlk bölümünün üzerinden tam 25 sene geçen Friends, finalini uzun zaman önce yapmış olsa da kült karakterleri ve günlük hayattan ilham alan absürt hikâyeleriyle popüler kültürdeki yerini canlı tutmaya devam ediyorDevamını Oku
TARİH
15 Eylül 2019
Alternatif müziğin elemli ikonu Daniel Johnston, sahici anlatımıyla şarkı yazarlığında yepyeni bir yol açmıştıDevamını Oku
TARİH
08 Eylül 2019
76. Venedik Film Festivali, ardında gündemi birkaç gün daha meşgul edecek mevzular bıraktıDevamını Oku
TARİH
25 Ağustos 2019
Ada'nın tam orta yerinden çıkıp gelen Peaky Blinders, bir yıl aranın ardından beşinci sezonuyla yeniden ekranlarda. Ailenin reisi Thomas Shelby'nin önünde bu sefer politikanın taşlı yolları varDevamını Oku
Daha Fazla
© Tüm hakları saklıdır.