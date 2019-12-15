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T24 Haftalık Yazarı

Özlem Yalım

ozlemyalim@t24.com.tr

TARİH

15 Aralık 2019

Ölümün tasarımı

Ölümün ritüel, sosyal ve psikolojik boyutu hakkında söylenebilecek, yazılabilecek çok şey var ama ben, tasarım dünyasında ölüm ile ilişkili çalışmalardan bahsedeceğim

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TARİH

08 Aralık 2019

Çalışmanın mutluluğu ve tasarımı

Sağlık, çalışma kültüründe geleceğin mutluluk ile verimlilik anlayışının temel noktası ve yeni dönemin tasarım kararlarının de belirleyicisi

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TARİH

01 Aralık 2019

Yapay zeka, yapay gelecek

Bugün için görünen yapay zekanın insanları da oldukça yapaylaştırdığı değil mi? Daha fazlasını hayal etmeyi size bırakıyorum...

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TARİH

24 Kasım 2019

Su'dan bir dünya

Canım Venedik kenti, son elli yılın en yüksek su baskınını yaşarken, dünyevi hallerimizin nasıl olup da ağır ağır yaklaşan bu felaketi görmezden geldiğine bir kez daha şaşırıyorum

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TARİH

17 Kasım 2019

"Sandalyeler mimarlıktır; kanepeler burjuvazi"

Bu ünlü söz, Le Corbusier'nin. Ünlü mimarın, sandalye tasarımı yapmaya ayrı bir düşkünlüğü olduğunu biliyoruz. Yaptığı zamansız tasarımlar günümüzün tasarım ikonları arasındadır

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TARİH

10 Kasım 2019

Detaycılık sadeliktir

Dünyanın en iyi tasarımını yapmış olun; detayları özensiz bir biçimde uygulandıysa, sözü az olur

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TARİH

03 Kasım 2019

'Işığın şairi'ne ağıt

İnsan bir ömür her ne kadar sona yaklaşmış olsa da, üretken bir beyin hiçbir zaman düğmesini kapasın istemiyor!

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TARİH

27 Ekim 2019

İzmir ve tasarım

"Tasarımın iyisi de İzmir'de olabilir mi?" bu haftaki merak konumdu

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TARİH

20 Ekim 2019

Keçiye dönüşen Thomas ve kritik tasarım

Onun başarısı başarısızlığı ile yüceltilen, ama pek de ağır soruları sorduran projeler sunmasında

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TARİH

13 Ekim 2019

AURA-mız

Kurulduğu günden bu yana uzaktan izlediğim ve geçtiğimiz gece bir etkinliğini izleme şansına eriştiğim İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Akademisi AURA, bizi ışığa, aydınlığa, kişisel enerjimize, bilime, mistisizme götüren düşüncelerle buluşturan bir öğrenme evi

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TARİH

06 Ekim 2019

Döngüsel ekonomi, döngüsel tasarım, döngüsel kent

Endüstriyel dönem boyunca gelişmiş toplumların yaşam döngüsünde hakim olan üretim ekonomisi, günümüzde baş etmeye çalıştığımız problemlerin ana sorumlusu

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TARİH

29 Eylül 2019

Oslo Mimarlık Trienali'nin düşündürdükleri

Trienalin bu yılki konusu: Küçülmenin Mimarlığı/Architecture of Degrowth

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