Özlem Yalım

TARİH
15 Aralık 2019
Ölümün ritüel, sosyal ve psikolojik boyutu hakkında söylenebilecek, yazılabilecek çok şey var ama ben, tasarım dünyasında ölüm ile ilişkili çalışmalardan bahsedeceğimDevamını Oku
TARİH
08 Aralık 2019
Sağlık, çalışma kültüründe geleceğin mutluluk ile verimlilik anlayışının temel noktası ve yeni dönemin tasarım kararlarının de belirleyicisiDevamını Oku
TARİH
01 Aralık 2019
Bugün için görünen yapay zekanın insanları da oldukça yapaylaştırdığı değil mi? Daha fazlasını hayal etmeyi size bırakıyorum...Devamını Oku
TARİH
24 Kasım 2019
Canım Venedik kenti, son elli yılın en yüksek su baskınını yaşarken, dünyevi hallerimizin nasıl olup da ağır ağır yaklaşan bu felaketi görmezden geldiğine bir kez daha şaşırıyorumDevamını Oku
TARİH
17 Kasım 2019
Bu ünlü söz, Le Corbusier'nin. Ünlü mimarın, sandalye tasarımı yapmaya ayrı bir düşkünlüğü olduğunu biliyoruz. Yaptığı zamansız tasarımlar günümüzün tasarım ikonları arasındadırDevamını Oku
TARİH
10 Kasım 2019
Dünyanın en iyi tasarımını yapmış olun; detayları özensiz bir biçimde uygulandıysa, sözü az olurDevamını Oku
TARİH
03 Kasım 2019
İnsan bir ömür her ne kadar sona yaklaşmış olsa da, üretken bir beyin hiçbir zaman düğmesini kapasın istemiyor!Devamını Oku
TARİH
27 Ekim 2019
"Tasarımın iyisi de İzmir'de olabilir mi?" bu haftaki merak konumduDevamını Oku
TARİH
20 Ekim 2019
Onun başarısı başarısızlığı ile yüceltilen, ama pek de ağır soruları sorduran projeler sunmasındaDevamını Oku
TARİH
13 Ekim 2019
Kurulduğu günden bu yana uzaktan izlediğim ve geçtiğimiz gece bir etkinliğini izleme şansına eriştiğim İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Akademisi AURA, bizi ışığa, aydınlığa, kişisel enerjimize, bilime, mistisizme götüren düşüncelerle buluşturan bir öğrenme eviDevamını Oku
TARİH
06 Ekim 2019
Endüstriyel dönem boyunca gelişmiş toplumların yaşam döngüsünde hakim olan üretim ekonomisi, günümüzde baş etmeye çalıştığımız problemlerin ana sorumlusuDevamını Oku
TARİH
29 Eylül 2019
Trienalin bu yılki konusu: Küçülmenin Mimarlığı/Architecture of DegrowthDevamını Oku
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