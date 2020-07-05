Özge Yılmaz

TARİH
05 Temmuz 2020
Sanatın dolaşımı, yani sergilenmesi, izlenmesi ve paylaşılması, Debord'un 1967'de müthiş bir uzgörüyle adını koyduğu "gösteri toplumu"nun günümüzdeki aktörlerinden biri. Nitekim Debord'un aynı adlı kitabında yazdığı üzere "Gösteri, bir imajlar toplamı değil; kişiler arasında, imajlar tarafından dolayımlanan bir toplumsal ilişkidir."Devamını Oku
TARİH
28 Haziran 2020
Kültür -ve tabii ki görsel kültür- politiktir ve kamusal heykeller de bundan bağımsız değildir. Özellikle heykel kültürü daha aktif olan Batı’da, sömürgeci figürlerin heykellerinin günümüzde hâlâ kamusal alanlarda yer alması, bugün sömürgeciliği ve mirasını reddeden her devletin ve kurumun adım atması gereken bir nokta. Tarihle hesaplaşmak isteniyorsa, söz konusu tarihi yaratan kültürün öğeleri de bu hesaplaşmanın bir parçası olarak değişmek durumundadırDevamını Oku
© Tüm hakları saklıdır.