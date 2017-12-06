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Osman Ulagay

oulagay@t24.com.tr

TARİH

06 Aralık 2017

Gidişattan rahatsız olan iş dünyası neden susuyor?

Alternatifsizlik suskunluğu getiriyor

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TARİH

01 Şubat 2017

'Tek adam' Trump’a karşı demokrasi sınavı

Önümüzdeki dönemde 'tek adam' rejimine umut bağlayan herkesin öğreneceği çok şey olacak

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TARİH

23 Kasım 2015

Paris’te insanlığın zor zamanı

Sizden intikam alırken Paris’in tarihine geçtik; hayatta olmayabiliriz ama artık biz de Paris’in bir parçasıyız

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TARİH

18 Kasım 2015

Küresel gündemi G20 değil IŞİD belirliyor

Liderlerin, küresel gündemi belirleyecek noktaya gelmek için neler yapmak gerektiğini daha yaratıcı biçimde düşünmeye başlamaları gerekiyor

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TARİH

04 Kasım 2015

Dünyadaki kaygı AKP için fırsat olabilir mi?

Yeni AKP hükümetinin önünde büyük bir fırsat var aslında...

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TARİH

25 Ekim 2015

Çetin Altan’la 50 yıllık bir yoldaşlığın öyküsü

Enseyi karartmayalım ama zorluklar ve engellerle dolu bir kavşakta bulunduğumuzu da hiç unutmamamız gerekiyor

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TARİH

11 Haziran 2015

Bir seçim gecesi rüyası

'Yeni Türkiye’ projesinin foyasını ortaya çıkartacak bir büyük projemiz, Türkiye’yi ve toplumu yeni ufuklara sürükleyecek bir yeni hikayemiz var mı?

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TARİH

22 Mayıs 2015

CHP yaşama, AKP ölüme odaklı

Erdoğan ve AKP'nin söylemi, en güçlü ve buyurgan konumda olanları, mağdur ve mazlum gibi göstererek seçmeni bu mağdur ve mazlumları savunmaya çağırıyor

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TARİH

20 Nisan 2015

Patinaj şampiyonunu 'başkan' yapalım

Eldeki göstergeler, ekonomideki patinajın sürmekte olduğunu gösteriyor

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TARİH

18 Temmuz 2014

Erdoğan’ın hedefi Türkiye’ye “yüz nakli”

Adaylara seçimi kazandırmak için sürdürülen kampanyalar üç adayın bu seçime çok farklı koşullarda katıldığını ve farklı bir desteğe sahip olduğunu gösteriyor.

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TARİH

30 Nisan 2014

Putin - Erdoğan modeli bizi nereye götürür?

Erdoğan’ın son yıllarda vurgulu biçimde uygulamaya başladığı yönetişim modelinin özgünlüğü ve nelere yol açabileceği de pek tartışılmadı

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TARİH

29 Ocak 2014

Ekonomideki kandırmaca faiz şokuyla noktalandı

Sonuçta bu kandırmacayı yapanların istediği değil, küresel piyasaların dediği oldu ve faizlerde şok artışa gidildi.

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