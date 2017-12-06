Osman Ulagay

TARİH
06 Aralık 2017
Alternatifsizlik suskunluğu getiriyorDevamını Oku
TARİH
01 Şubat 2017
Önümüzdeki dönemde 'tek adam' rejimine umut bağlayan herkesin öğreneceği çok şey olacakDevamını Oku
TARİH
23 Kasım 2015
Sizden intikam alırken Paris’in tarihine geçtik; hayatta olmayabiliriz ama artık biz de Paris’in bir parçasıyızDevamını Oku
TARİH
18 Kasım 2015
Liderlerin, küresel gündemi belirleyecek noktaya gelmek için neler yapmak gerektiğini daha yaratıcı biçimde düşünmeye başlamaları gerekiyorDevamını Oku
TARİH
04 Kasım 2015
Yeni AKP hükümetinin önünde büyük bir fırsat var aslında...Devamını Oku
TARİH
25 Ekim 2015
Enseyi karartmayalım ama zorluklar ve engellerle dolu bir kavşakta bulunduğumuzu da hiç unutmamamız gerekiyorDevamını Oku
TARİH
11 Haziran 2015
'Yeni Türkiye’ projesinin foyasını ortaya çıkartacak bir büyük projemiz, Türkiye’yi ve toplumu yeni ufuklara sürükleyecek bir yeni hikayemiz var mı?Devamını Oku
TARİH
22 Mayıs 2015
Erdoğan ve AKP'nin söylemi, en güçlü ve buyurgan konumda olanları, mağdur ve mazlum gibi göstererek seçmeni bu mağdur ve mazlumları savunmaya çağırıyorDevamını Oku
TARİH
20 Nisan 2015
Eldeki göstergeler, ekonomideki patinajın sürmekte olduğunu gösteriyorDevamını Oku
TARİH
18 Temmuz 2014
Adaylara seçimi kazandırmak için sürdürülen kampanyalar üç adayın bu seçime çok farklı koşullarda katıldığını ve farklı bir desteğe sahip olduğunu gösteriyor.Devamını Oku
TARİH
30 Nisan 2014
Erdoğan’ın son yıllarda vurgulu biçimde uygulamaya başladığı yönetişim modelinin özgünlüğü ve nelere yol açabileceği de pek tartışılmadıDevamını Oku
TARİH
29 Ocak 2014
Sonuçta bu kandırmacayı yapanların istediği değil, küresel piyasaların dediği oldu ve faizlerde şok artışa gidildi.Devamını Oku
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