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T24 Haftalık Yazarı

Ömer Sercan

omersercan@gmail.com

TARİH

21 Mart 2021

Bomba enflasyon ve bizim darbelenen hayatımız | Çilli Bom: Kenan-Lale Belkıs-Adile Naşit ve Beşiktaşlı Recep

Enflasyonun yüzde 110'ları gördüğü ama yine de gerçek rakamlarının bilindiği yıllardı...

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