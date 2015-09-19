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Nil Mutluer

nilmutluer@gmail.com

TARİH

19 Eylül 2015

Normal ölümü bilemeyen çocukların memleketi Cizre'de bugün ve Türkiye'de yarın!

Barış gelecek, yüzleşeceğiz; birbirimizin gözüne, gönlüne, yasına, acısına, neşesine bakacağız, başka çaresi yok

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TARİH

04 Haziran 2015

Sadece oy verenler değil, ülkenin yarısından çoğu HDP'yi mecliste istiyor!

Baraj, sadece HDP'lilerin değil, çoğunluğun da temsiliyetini engelliyor

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TARİH

25 Nisan 2015

Tazminatla yas arasında yeni Türkiye'de soykırım

Resmi tarih yeniden inşa edile dursun, toplumsal bellek soykırım gerçeğinde insana dair olanı tüm açıklığıyla ortaya sermeye devam ediyor

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TARİH

24 Mart 2015

'Alevi kadınlar cemde eşit, eşikten çıkınca başka bir dünya var!'

Pir Sultan Abdal Vakfı eski Başkanı Emel Sungur: Toplumun egemen Sünni inancı ne yazık ki yaşamımızın her alanına nüfuz etmiştir

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TARİH

23 Mart 2015

Alevilikte kadınlar var, peki ya Alevilerde?

Serpil İlgün: 'Alevilikte kadın erkek eşittir' söylemi var olan cinsiyet eşitsizliğini gizliyor

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TARİH

22 Mart 2015

'Cumhuriyet tarihinde Aleviliğe hiç bu kadar müdahale edilmemişti'

​Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı Müslüm Doğan: Alevileri Sünnileştirme çabası var

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TARİH

21 Mart 2015

'Kılıçdaroğlu Aleviliğini handikap olarak gördü, Alevilik utanılacak bir şey değil'

Cem Vakfı Başkanı İzzettin Doğan: Kılıçdaroğlu, Sünni oyları kaybetmekten korkuyor

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TARİH

20 Mart 2015

Aleviler için siyasette yeni aktör HDP: Oy desteği için HDP'den neler bekleniyor?

HDP ve Öcalan'ın yapması gereken bir şey var…'

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TARİH

19 Mart 2015

'Erdoğan döneminde Alevi düşmanlığı netti, Davutoğlu çok tehlikeli, bunu ustaca gizliyor'

Aleviler anlatıyor: Başbakan yeni ama değişen bir şey yok, hedef oy kazanmak

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TARİH

18 Mart 2015

Eski AKP'li Çamuroğlu: AK Partililer Alevileri aldattılar, aşağıladılar, alay ettiler!

Başbakan ve Cumhurbaşkanı'nın Alevi açılımından bahsetmesi tarihi bir şaka'

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TARİH

17 Mart 2015

'Alevi muhtar devletten hizmet alacaksa önce cami istemek zorunda!'

Aleviler anlatıyor: Kutsal mekânlar yok ediliyor, ayrımcılık ödüllendiriliyor

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TARİH

16 Mart 2015

Alevilere göre Alevilik: İnanç öldürülüyor!

Aleviler anlatıyor: En-el Hak, yol kardeşliği, Alevi hukuku, Kur'anla ilişki, diğer kutsal metinler

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