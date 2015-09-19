Nil Mutluer

TARİH
19 Eylül 2015
Barış gelecek, yüzleşeceğiz; birbirimizin gözüne, gönlüne, yasına, acısına, neşesine bakacağız, başka çaresi yokDevamını Oku
TARİH
04 Haziran 2015
Baraj, sadece HDP'lilerin değil, çoğunluğun da temsiliyetini engelliyorDevamını Oku
TARİH
25 Nisan 2015
Resmi tarih yeniden inşa edile dursun, toplumsal bellek soykırım gerçeğinde insana dair olanı tüm açıklığıyla ortaya sermeye devam ediyorDevamını Oku
TARİH
24 Mart 2015
Pir Sultan Abdal Vakfı eski Başkanı Emel Sungur: Toplumun egemen Sünni inancı ne yazık ki yaşamımızın her alanına nüfuz etmiştirDevamını Oku
TARİH
23 Mart 2015
Serpil İlgün: 'Alevilikte kadın erkek eşittir' söylemi var olan cinsiyet eşitsizliğini gizliyorDevamını Oku
TARİH
22 Mart 2015
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı Müslüm Doğan: Alevileri Sünnileştirme çabası varDevamını Oku
TARİH
21 Mart 2015
Cem Vakfı Başkanı İzzettin Doğan: Kılıçdaroğlu, Sünni oyları kaybetmekten korkuyorDevamını Oku
TARİH
20 Mart 2015
HDP ve Öcalan'ın yapması gereken bir şey var…'Devamını Oku
TARİH
19 Mart 2015
Aleviler anlatıyor: Başbakan yeni ama değişen bir şey yok, hedef oy kazanmakDevamını Oku
TARİH
18 Mart 2015
Başbakan ve Cumhurbaşkanı'nın Alevi açılımından bahsetmesi tarihi bir şaka'Devamını Oku
TARİH
17 Mart 2015
Aleviler anlatıyor: Kutsal mekânlar yok ediliyor, ayrımcılık ödüllendiriliyorDevamını Oku
TARİH
16 Mart 2015
Aleviler anlatıyor: En-el Hak, yol kardeşliği, Alevi hukuku, Kur'anla ilişki, diğer kutsal metinlerDevamını Oku
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