Efsaneden gerçeğe: Ravi Shankar'ın Sukanya operası

Varlığını ve niteliklerini 38 yıl önce öğrenme; daha sonra tanıma, yüceliğini anlama, canlı izleme ve kendisiyle konuşma ayrıcalığını yaşadım.

Klasik Hint müziği dendiğinde ilk akla gelen isim olan sitar virtüözü Pandit Ravi Shankar'ın, Tabla virtüözü Pandit Alla Rakha ile Tanpura'nın (Tambura) usta kadın çalgıcısı Kamala Chakravarti ile verdikleri resitalde insanı göklere çıkartan nağmelerini vecd (ecstasy) halinde sitarından saçarken hayatımda daha çook uzun yıllar özel bir yeri olacağını anlamıştım. Yanılmamışım.

Yabancılaşma boğucu hâl aldığında, hayatın katlanılmazlığı hissi anakonda gibi bedene ve ruha dolanıp soluksuz bıraktığı zamanlarda psikanaliz de aciz kalır, şarap da, Jesus da, Nerval da… Hatta yârin şefkati de… Sadece Shankar'ın sitarının sihirli nağmeleri anakondanın ölümcül sarmalından kurtarır çaresiz kaldığını sanan insanı.

2012 yılında vefatı üzerine 21 Aralık 2012 tarihinde T24'te yazdığım "Sitar üstadı Ravi Shankar, bizimle aynı insan soyundan mıydı?" başlıklı yazıda duygularımı sarih bir üslupla ifade etmiştim. O tarihten önce de sonra da yani yaklaşık 50 yıllık zaman içerisinde Türkiye'de Shankar'ın hakkında sanatını analiz eden bir yazı yazılmadığı gibi batı müzik medyalarında -İngiltere, Fransa, Almanya, ABD başta olmak üzere- yüzlerce haber, röportaj, kritik, değerlendirme, eleştiri, biyografi yazıları yayımlandığı halde uçana kaçana efsane deme alicenaplığını göstermekte cömert olan memleketimizin sanat-kültür mecralarındaki Shankar'la ilgili bu biganelik genel tuhaflık zincirine ilave olmuş altın bir halkadır.

Ravi Shankar'a dair bu hazin bulduğum ve garipsediğim merak etmeme aymazlığının, çoraklaşmış kültür dünyamıza akacak pınar gözesini görememenin sebep olduğu yoksunluğun devasalığı bu yazının içeriminde zımnen konu olacak. Kimdir bu Ravi Shankar? Böylesine peygamberane işlevi ne tür bir yetiyle icra etmiştir? Böyle biri vardı da neden farkına varılamadı?

Bu konuda öznel fikrim tayin edici olamaz. Yazının bitimindeki son sözde bu sorular kısmen cevaplanmış olacak. Ama önce bilmeyenler için çok kısa bilgi notları ile başlamak gerekiyor: Gitar yazacağıma dalgınlıkla sitar yazmış değilim, T24 editörü de bu hatayı görememiş değil.

Sitar: Geleneksel bir Hint müziği çalgısıdır ve tarihi MS 1300'lü yıllara kadar uzanır. Mistik yankısı, etkileyici büyülü sesi sitarı dünyadaki diğer tüm telli çalgılardan ayıran özelliğidir.

Tabla: İki vurmalı konik formlu çalgıdan oluşur. Aslında bu ikiliden küçük ebatlı olanın adı "dayan", daha büyük ölçüde olanın adı "bayan"dır. İkisi birden tabla diye anılır. Hem eşlik hem de soloya müsait zengin bir ses derinliğine sahiptir.

Tanpura: Sade görünümüne ve geride duran eşlikçi bir çalgı olarak görülmesine rağmen sadeliğiyle öngörülemez bir işlevi yerine getirir. Klasik Hint müziği konserlerinde ambiyansı yaratan tek müzik aletidir.

Shehnai: Çok eski bir Hint üflemeli çalgısıdır, Anadolu'daki zurnaya benzeyen ama daha derin tonaliteye sahip bir sesi vardır.

Otantik / klasik Hint müziğinde başka teli, yaylı, vurmalı ve üflemeli çalgılar da vardır: surbahar, veena, sarod, santoor, sarangi, dilruba, vichitra vina, mridangam, pakhavaj, nadaswaram, bansuri, harmonium, ghatom, cymbals, double violin, swarmanda - zither… vb gibi. Ama içlerinden sadece yukarıdaki görsellere yer vermemin nedeni Sukanya operasının müziklerinde batılı müzik aletlerinin yanında seslendirilmiş olmalaradır.

Prolog: Bu yazı bir opera eleştirisi değildir

Pandit Ravi Shankar, karısı Sukanya'nın isim kökenini araştırırken, Sanskrit destanı Mahãbhãrata'da Sukanya'nın hikâyesini keşfeder. Masalın sahne için potansiyelini görür ve seksenli yaşlarında olmasına rağmen ilk operasını bestelemeye başlar. Fakat 2012'de vefat edince projesi tamamlanamadan kalır. Akamete uğrar. Ancak kızı müzisyen Sitarist Anoushka Shankar ile Ravi'nin yakın arkadaşı ve müzikal işbirlikçisi David Murphy, beş yıl çalışarak bitmemiş aranjmanları tamamlar. Aynı zamanda seçkin bir keman çalgıcısı da olan Murphy'nin daha önce prömiyerini yaptığı ve Shankar senfonisini kaydettiği Londra Filarmoni Orkestrası'na Sukanya operasında maestroluk eder ve eser başarıyla seslendirilir.

Amit Chaudhuri'nin librettosunu yazdığı Sukanya değerlendirmeri… Fragmanlar

"Büyüleyici anlar… Sukanya. Symphony Hall, Birmingham. Batı tarzı ile Hindustani klasik müziğini harmanlayan bu yeni opera büyüleyici bir gösteri yaratıyor."

"Shankar'ın Sukanya için operatik potansiyeli neden gördüğünü anlamak kolaydır. Bu, iki kaba yarı tanrının, Ashwini İkizlerinin, insan sevgisine tanık olmak için bir tanrıça tarafından zamanda ve uzayda nasıl taşındığının hikâyesidir. Bu aşk, genç bir prenses ile farkında olmadan kör ettiği yaşlı bir bilge Chyavana arasındadır. Bilge'nin acısına sempati duyan babası, kızını evlenerek Chyavana'ya verir. Engelliliğine ve aralarındaki büyük yaş farkına rağmen Sukanya, Chyavana'ya aşık olur. Sukanya'nın güzelliğine aşık olan Ashwini İkizleri, neden kendileri gibi yarı tanrılarla değil de bir insanla birlikte olmayı tercih ettiğini anlayamazlar. Sonuç olarak, onu test ettiler. Uzun lafın kısası, kocasını onların yerine seçerek sınavı geçer. Testin bir parçası olarak mucizevi bir şekilde gençliğini ve görüşünü yeniden kazanır ve her şey iyi biter.

Müzik, Doğu ve Batı geleneklerinin hoş bir füzyonuydu. hikâyeyi hemen tanrıçanın antik Hint tapınağında konumlandıran Parimal Sadaphal'ın parlak bir sitar alap girişiyle başladı ve operanın müzikal temalarını oluşturmak için Ashwani Shankar'ın büyüleyici Shehnai'nin duygusal nefesiyle bir uvertür olarak yol halinde birleşti. Orkestral düzenlemeler güzelce hazırlanmış, zaman zaman neredeyse göze batmayan, doğu temaları ile harmanlanmış ve ardından güç ve derinlikle onlardan sorunsuz bir şekilde ortaya çıkmıştır. Ana karakterlerden geleneksel klasik projeksiyon ile vokal füzyonları da vardı, ancak bazen ateşli konnakollere izin veriyordu.(bir tür vokal perküsyon) tablayı ritmik olarak geliştirmek için şarkı söyler. Eserdeki batı opera stilleri, Puccini veya Verdi'den çok Bernstein ve Carl Orff etkisi taşımaktadır. İlk perdenin sonunda solo sanatçıların yanı sıra BBC Singers'ın da yer aldığı güzel bir koro melodisi olmasının yanısıra güçlü perküsyon ve metal üflemeliler ile daha ziyade dans odaklıdır.

Hintli ve orkestral müzisyenlerin ve şarkıcıların yanı sıra, anlatıyı yönlendirmeye yardımcı olan küçük bir dansçı kadrosu vardır. Sahnede çıplak ayakla sıçrayan tapınağın isimsiz tanrıçası etkileyicidir. İkinci perdede yüksek tempolu bir tabla ve konnakol müzikal pasajı eşliğinde dans özellikle seyircilerden olumlu tepki alır.

Üretim açısından yön ve sahneleme basittir. Orkestra bir çukurdan ziyade sanatçılarla sahnede bulunuyordu. Perde zeminli, sahte taştan yapılmış basit bir merdiven tapınağın girişi, Ashwani İkizlerinin insan etkileşimlerini gözlemlemesi için bir görüntüleme platformu ve ayrıca BBC şarkıcılarının ayakta durabileceği bir yer sağladı. Evreleme basit olsa da etkiliydi. Bu, yönetmen Suba Das ve aydınlatma tasarımcısı Matt Haskins'in sorumlu olduğu mükemmel aydınlatma ve görsel efektler sayesinde oldu. Bu efektler açıkça anlatıma yardımcı oldu ve bunu set, sahne, sahne donanımı veya kostüm şeklinde başka pek çok şeye ihtiyaç duymadan yaptı.

Aydınlatmaya ikna olmuş ve genel olarak prodüksiyon değeri memnuniyet verse de, libretto konusu zaman zaman etkileyici, anlamlı ve şiirseldi. Chyavana'nın Hint ve Batı müziği arasındaki farkları açıklayarak Sukanya'yı kültürel duyarlılığıyla büyülediği bir sahnede, raagın (Melodik mod y.n.) zihin renklendirici şiirine ilişkin açıklamasının kulağa biraz işlevsel ve tutarsız görünmesi tuhaf geldi.

Njabulo Madlala ve Michel de Souza (Aswini İkizleri)

Tüm oyuncuların ve müzisyenlerin performansları mükemmeldi. Susanna Hurrell hem vokal olarak hem de sahne varlığında etkileyiciydi ve Alok Kumar, Chyavana olarak güçlü bir açıklama yaptı. Sukanya'nın babası King Sharyaati'yi canlandıran Keel Watson da yankılanan bas-bariton sesindeki net diksiyondan etkilendi. Londra Filarmoni Orkestrası kusursuzdu. David Murphy, aranjmanlarında iki müzik geleneğini bir araya getirme konusunda muazzam bir iş çıkardı ve onun şefliği birinci sınıftı. İki farklı müzik geleneğinin (doğu-batı) birleşimine dayanan bu gösterim, aşırı deneysel olmadan opera sahnesi için canlı bir yeniliye sahiptir. Füzyon doğal görünüyordu zorlanmadı. Bu kadar iyi çalışmasının sebebi bestelerin ve düzenlemelerin kalitesi, performansın kendisiyle örtüşen bir nitelikti."

Alok Kumar (Chyavana)

Londra Filarmoni Orkestrası'nın 2020'de Ravi Shankar'ın yüzüncü yılını kutlayan bir performansla konserlerini başlatması takdire şayan bir alicenaplıktı.

1978'de Ravi Shankar, en az iki ilişkide flört yaşarken, kendisinden 34 yaş küçük olan ve daha sonra son karısı olacak Sukanya Rajan adında bir müzisyenle ilişki kurdu. Oldukça tesadüf eseri Sukanya, Shankar'ın en sevdiği Hindu mitlerinden bir karakterin adıydı; Chyavana adlı kör, eskimiş yaşlı bir bilgeye aşık olan ve iki yaramaz yarı tanrının ilerlemelerine rağmen ona sadık kalan genç bir kadındı.

Shankar'ın 2012'de ölümünden kısa bir süre önce başlattığı bu opera, karısına hem kişisel hem de mitolojik olan ve Shankar'ın olağanüstü hayatı ile Mahabharata arasındaki çizgileri çakıştıran bir aşk mektubudur.

Mozart'ın Requiem'i gibi, Sukanya da bestecinin ölümünden sonra tamamlandı, Shankar'ın müzikal temaları iki uzun süreli ortak çalışan, Anoushka Shankar (Sukanya ile kızı) ve besteci ve şef David Murphy tarafından canlandırıldı. "Yarı sahneli bir yapım" olarak ilan edildi -oyuncu kadrosunun sahneyi 55 parçalık bir Londra Filarmoni Orkestrası, beş Hintli müzisyen ve 18 kişilik bir koro ile paylaştığı bir prodüksiyon- ama büyüleyici geri projeksiyonları ile oldukça etkileyici. Büyüleyici kostümler giymiş dansçılar, hepsi üç büyük merdivende yer alıyor. Burunlarında halkalar ve ayak parmaklarında çanlar olan, ayrıntılı kathakali ve flamenko şekilleri atan dansçılar ve semazen gibi dönen diğer erkekler ve kadınlar var.

Murphy'nin müziği, her bir raganın tek bir akorda kaldığı, keskin, Philip Glass tarzı minimalizm ve coşkulu Aaron Copland hoedowns arasında gidip geldiği Hindustani klasik müziğinin geleneklerini takip ediyor. Melezliğin muhteşem bir şekilde çalıştığı anlar vardır. Dizeler sitar cümlelerini gölgelemeye başladığında, vokalistler armoniye girdiğinde, tabla, timpani gibi vurmaya başladığında; shennai, FX pedalına takılan obua gibi nefesli rüzgarlardan çıktığında...

Öyle olsa bile, güçlü teslimat -özellikle Susanna Hurrell'den amansız bir şekilde ışıldayan ve dengeli bir Sukanya olarak - ve müziğin zengin zıtlıkları iki kısa eylem içeriyordu. Başlangıçtan itibaren Parimal Sadaphal'ın büyüleyici sitar ve Shehnai'deki Ashwani Shankar tarafından zenginleştirilen Hint obua, ruhani bir vurguya sahiptir. İlkinde Jonathan Lemalu'nun Kralı Shaariyati tarafından yönetilen evrensel bir şükran ilahisi, Sukanya'nın Chyavana ile şenin sonuna doğru neşeli bir araya gelmesi ikincisi, solosu neredeyse Balkan tınıyordu (tabii ki doğu skalaları, bazı Avrupa halk müziğini etkiliyor). Dans müziği de özellikle konnakol sanatında iki üslünün noktalama işaretleriyle canlandırıcı. İkinci perdede bir tür Hint scat şarkı söylüyor. Usta şef-keman sanatçısı David Murphy tarafından ölümünden sonra tamamlanan Shankar'ın füzyonunun, Chyavana'nın belki de en az başarılı "sayısında" uzun uzadıya anlattığı gerçek Hint ragalarının mikrotonal süslemesine ve glissandi'ine kapsam vermemesi üzücü. Opera, şarkıcılar batı operası tarzında kalırlar ve metnin ayarı -ağırlıklı olarak Hintçe, kısmen Glass'ın ölü doğmuş Satyagraha'da kullandığından çok daha anlamlı bir şekilde Sanskritçe- ölçekler veya modlarla sınırlandırılan satırlarda birçok kelimeyi barındırmak anlamına gelir.

Shankar'ın eşit derecede büyük arkadaşı ve müzikal işbirlikçisi Yehudi Menuhin'in Hint müziğinde "coşkunun masumiyeti" olarak adlandırdığı, hem sanatçıları hem de seyirciyi birbirine bağlayan kendinden geçmiş ve kendiliğinden bir zevk olduğu konusunda güçlü bir his vardı.

Suba Das'ın yönettiği ve baritone Keel Watson, BBC Singers ve Aakash Odedra Company'nin yer aldığı, Gauri Diwakar'ın vibrantly (canlı bir şekilde) koreografisinin dizileri, Londra Filarmoni Orkestrası, Royal Opera House ve Leicester Curve tarafından ortaklaşa sunulan sonuç, pek çok müzik, dans ve tiyatrodan oluşan bir karışımdır. Yollar iyi çalışıyor. Parlak solo Hintli enstrümantalistlerden, en iyi Hintli dansçılara, enerji veren bir türden bir Kızılderili dağınıklığı sunan konnakol şarkıcılarına, Susanna Hurrell'in parlak bir inançla yönettiği bir grup opera şarkıcısına kadar, sahnede müthiş bir yetenek yelpazesi vardı.

Epilog: Ravi Shankar bitmedi

Sanat eserleri son tahlilde kişisel ve bu nedenle de öznel bir beğeniyle kategorize edilir. Ama elbette tüm kriterlerin prizmasından aynı odağı verecek yadsınamaz bir nesnelliği de vardır. Bu yazı Ravi Shankar değil, onun hayatındaki tek operasının serencamını anlatmak, duyurmak üzere yazıldı. T24 okurlarına Ravi Shankar olgusunu tüm boyutlarıyla anlatacağım bir yazının sözünü vererek, sinopsiste vurguladığım o nesnelliğin serimlendiği bir pasaj ve Sukanya operasının müziği ile yazıyı bitiriyorum.

Sir Yehudi Menuhin: Ravi, ancak Mozart'la mukayese edilir.

George Harrison (Beatles'ın üyesi): O gezegenimizin en büyük müzisyenidir.

Eric Clapton (Blues - rock gitaristi): Ravi benim kahramanımdır.

Hindistan Başbakanı Manmohan Singh: Milli bir hazine ve Hindistan'ın kültürel mirasının küresel elçisiydi.