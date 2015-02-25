Mine Gencel Bek

TARİH
25 Şubat 2015
Sanal uzamda müzakere etme ve karar alma aracı olan Loomio'nun ortaya çıkış hikâyesi...Devamını Oku
TARİH
26 Kasım 2014
Yerinden edilen yüzlerce Suriyeli mülteci akademisyenin psikolojik olarak öğrencilerden daha ağır durumda olduklarını öğreniyoruzDevamını Oku
TARİH
19 Kasım 2014
Hrant Dink anısına Harvard Üniversitesi’ndeki Barış ve Adalet ders dizisi “1. Dünya Savaşı’nın İyileşmeyen Yaraları: Ermenistan, Kürdistan ve Filistin” dersiyle başladı.Devamını Oku
TARİH
11 Ekim 2014
Noam Chomsky ABD basınında çıkan Türkiye aleyhtarı haberlerin nedeninin 'Türkiye'nin IŞİD koalisyonunda yer almaması' olduğunu söylediDevamını Oku
TARİH
05 Mart 2014
Manuel Castells’in Toplumsal Hareketler ve İnternet Üzerine Konuşmasından NotlarDevamını Oku
TARİH
17 Aralık 2013
Planet Galata”, Florian Thalhofer ve Berke Baş’ın Galata köprüsünde iki ay boyunca süren yoğun gözlem ve görüşmelerine dayanan bir belgesel. Linear (düzçizgisel) ve interaktif olmak üzere iki versiyonu bulunuyor.Devamını Oku
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