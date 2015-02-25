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Mine Gencel Bek

minegencelbek@gmail.com

TARİH

25 Şubat 2015

Konuşmayı eyleme dönüştürmek için teknoloji

Sanal uzamda müzakere etme ve karar alma aracı olan Loomio'nun ortaya çıkış hikâyesi...

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TARİH

26 Kasım 2014

'Burada duracağız ve daha ileriye gitmeyeceğiz'

Yerinden edilen yüzlerce Suriyeli mülteci akademisyenin psikolojik olarak öğrencilerden daha ağır durumda olduklarını öğreniyoruz

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TARİH

19 Kasım 2014

Hrant Dink: Yatılı okuldan Harvard Üniversitesi’ne...

Hrant Dink anısına Harvard Üniversitesi’ndeki Barış ve Adalet ders dizisi “1. Dünya Savaşı’nın İyileşmeyen Yaraları: Ermenistan, Kürdistan ve Filistin” dersiyle başladı.

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TARİH

11 Ekim 2014

Chomsky: Türkiye ABD'yi dinlemediği için Amerikan basını Türkiye aleyhine yazıyor

Noam Chomsky ABD basınında çıkan Türkiye aleyhtarı haberlerin nedeninin 'Türkiye'nin IŞİD koalisyonunda yer almaması' olduğunu söyledi

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TARİH

05 Mart 2014

Manuel Castells: Kimse interneti durduramaz

Manuel Castells’in Toplumsal Hareketler ve İnternet Üzerine Konuşmasından Notlar

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TARİH

17 Aralık 2013

“Başka bir gezegen bu Galata köprüsü” Planet Galata ve interaktif belgesel üzerine

Planet Galata”, Florian Thalhofer ve Berke Baş’ın Galata köprüsünde iki ay boyunca süren yoğun gözlem ve görüşmelerine dayanan bir belgesel. Linear (düzçizgisel) ve interaktif olmak üzere iki versiyonu bulunuyor.

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