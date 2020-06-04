Kötü haber bugün öğleden sonra geldi:

CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li

Leyla Güven ve Musa

Farisoğulları'nın milletvekillikleri

düşürüldü!



Üst üste tweet atıyorum:

MECLİS'TE

DARBE VAR!

Hukuka darbeler

bitmek bilmiyor!

CHP ve HDP'li

milletvekillerine

hapis yolu

açılıyor.

Kılıçdaroğlu haklı,

bu karar

millet iradesinin

hiçe sayılmasıdır,

millet iradesine

darbedir!

Evet sevgili Berberoğlu,

demokrasi

mücadelesi

devam edecek!

HDP milletvekili

Leyla Güven:

Darbeler

sadece silahlarla

olmuyor,

bir CHP'li milletvekili de var,

ama bu kararda

CHP'nin de

sorumluluğu var!

CHP'li Özel:

Saray rejimiyle

kuvvetler birliği

yaratılmış,

demokrasi

ortadan

kaldırılmıştır.

Leyla Güven:

2016'da dokunulmazlıklar

kaldırıldığında,

CHP güçlü bir sesle

HDP ile birlikte

hareket etmiş

olsa, belki bugün

bunlar yaşanmayacaktı.

Engin Altay:

Üç fezlekenin

apar topar

Genel Kurul'a

getirilmesi

parlamentoya

darbedir!

HDP Grup Başkanvekili

Meral Danış Beştaş:

Bu iktidar

darbecidir!

TBMM'de "AKP

halka hesap

erecek"

sloganları atıldı.

CHP'li Özkoç'tan

Berberoğlu tepkisi:

AKP demokrasisi suçlu

bir demokrasidir,

bugün yeni bir suçu daha

karnesine ilave etmiştir.

MECLİS’TE DARBE

devam ediyor:

Enis Berberoğlu,

Leyla Güven,

Musa Farisoğulları

gözaltına alındı ve

tutuklandılar.

Kesiyorum tweet atmayı.

Sözün hükmü kalmadı çünkü...

Enis Berberoğlu'yla, Ankara'dan İstanbul'a

karayoluyla gelirken cep telefonuyla

konuşuyorum. Sonra da internette

onunla ilgili bir yazımı buluyorum.

İstanbul, 14 Haziran 2017

Sevgili Enis Berberoğlu;

Demek, sonunda casus da oldun.

Demek, sonunda "devletin sırlar"nı da

ifşa ettin.

Demek, sonunda "devletin

güvenliği"yle de oynadın.

Demek, sonunda devletin iç ve dış

güvenliğine zarar da verdin.

Demek, sonunda "silahlı terör

örgütü"ne de bilerek ve isteyerek

yardım ettin.

Üstelik 25 yıl da hapis yedin,

tutuklandın.

Aklım havsalam almıyor.

Sevgili Enis;

Seni böyle suçlayabilen ve 25 yıl hapse

atabilen bir memlekette

adalet de, demokrasi de, hukuk da,

özgürlük de kalmamıştır.

CHP Grup Başkanvekili

Özgür Özel’in dediği gibi, senin bu

mahkûmiyet kararın "faşizmin tescili"dir.

Erdoğan iktidarı, "Allah’ın bir lütfu"

olarak gördüğü 15 Temmuz sonrasının

OHAL düzeniyle Türkiye’de adım adım

demokrasi ve hukukun tüm kalelerini

düşürüyor.

Demir parmaklık arkasına giderken

bağırmakta son derece haklısın:

"Bu kararı verenler tarih önünde

mahkûm olacaklar!"

Bugünkü ikinci yazımı böyle noktalarken,

kimse aklından şunu çıkarmasın:

MECLİS'TE DARBE VAR!