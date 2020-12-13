Kiralık kalem...

Aydın müsveddesi...

Sözde gazeteci...

Kimliksiz akademisyen...

Çürük şahıs...

Bölücü...

Pişkin...

Pervasız...

Pislik...

Kim bunlar?

Aralarında benim de bulunduğum

805 yurttaş.

Peki, bu ağzı bozuk ötesi olan kim?

Devlet Bahçeli.

MHP lideri, Erdoğan'ın iktidar ortağı.

Peki ya bu kadar küfür hakaret neden?

Demokrasi, hukuk, özgürlük,

insan hakları istediğimiz için.

Aralarında benim de bulunduğum

805 yurttaş, 10 Aralık İnsan

Hakları Günü dolayısıyla

bir bildiri yayınladık.

Açıklamamızda özgürlük dedik.

Hukukun üstünlüğü dedik.

İnsan hakları dedik.

İnsanca yaşam dedik.

Yargı bağımsızlığı dedik.

Siyasetçiler için af dedik.

Kadın hakları dedik.

Demokrasi ittifakı dedik.

Devlet Bahçeli ne dedi?

Zillet bildirisi dedi.

İhanet bildirisi dedi

Ve biz 805 imzacı'ya

yukarıdaki gibi sövdü saydı.

Lafı uzatmak istemiyorum.

Suç işledi Devlet Bahçeli.

Hakaret suçu işledi.

Sövme suçu işledi.

Nefret suçu işledi.

Bu ülkenin 805 yurttaşını hedef gösterdi.

Düşmanlaştırdı.

Şeytanlaştırdı.

Eyy bu memleketin savcıları;

Devlet Bahçeli hakkında

suç duyurusunda

bulunuyorum.

Bahçeli'nin

yargılanmasını istiyorum.

Devlet Bahçeli

hukukun üstünde

değildir diyorum.

Şunu kafanıza sokun.

Ne yaparsanız yapın,

bizleri korkutamazsınız.

Bizler bağımsız düşünürüz.

Özgür düşünürüz.

Tek başımıza kalsak da

doğru bildiğimizi söyleriz.

Milliyetçi çığırtkanlarla

bizim işimiz yoktur.

Biat kurumları bize göre değildir.

Bizim dünyamız, sözcüklerin

özgürce uçuştuğu bir dünyadır.

Ne yapsanız, sözcüklerin özgürce

uçuşmalarını engelleyemezsiniz.

Hapishaneler dolup taşsa da,

mahkeme kapılarında izdiham yaşansa da,

sözcükler özgürdür. Ne yapsanız

sözcükleri hapsedemezsiniz.

Eleştiri hakkını elimizden alamazsınız.

Farklı düşünme hakkımızı yok edemezsiniz.

İfade özgürlüğü bizim alın yazımızdır.

Entelektüel isimli kitabında

Edward Said şöyle der:

Entelektüelin tek dayanağı,

tavizsiz düşünce

ve ifade özgürlüğüdür.

Bu özgürlüğün savunma hattını

gevşetmek veya dayandığı

temellerden herhangi birinin

kurcalanmasına göz yummak,

entelektüelin işine ihanet etmesi

demektir.

Şunu iyi bilin:

Bizim ihanetle işimiz yok.

Hiç olmadı.

Biz o sizin bildiğiniz

iktidar yalakalarından,

iktidar tetikçilerinden,

avantacı takımından değiliz.

Her devrin insanı iktidar soytarılarıyla

bizim işimiz yok.

Sizlerin ne yapmak, nereye varmak

istediğinizi çok iyi görüyoruz.

Tarih bizim önümüzü

çok iyi aydınlatıyor çünkü...

Farklı seslerin tümüyle susturulduğu,

eleştirinin tamamen boğulduğu,

özgürlüğün tümden sıfırlandığı bir rejimin

hayalini kuruyorsunuz.

Bu memlekete büyük acılar

çektirebilirsiniz belki ama

bu bakımdan başarı şansınız yok,

hayaliniz gerçek olmayacak!