Halûk Uluhan

TARİH
06 Haziran 2021
Bazı seviyelere özel not düşülmüştür: "Donma noktası", "insan bedeni" ve "Senegal". Donma noktasıyla ortalama insan vücudu sıcaklığı tamam da Senegal ne oluyor?Devamını Oku
TARİH
30 Mayıs 2021
Bizanslılar 29 Mayıs 1453 günü çatışmalar esnasında - yine bir inanışa göre - açık unutulmuş küçük bir sur kapısından içeri sızan Türk askerlerini birdenbire arkalarında bulunca korkuyla bağırmaya başlamışlar...Devamını Oku
TARİH
27 Mayıs 2021
Yassıada'nın bize hatırlattığı bunca şey ne olacak?Devamını Oku
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