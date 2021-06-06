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T24 Haftalık Yazarı

Halûk Uluhan

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TARİH

06 Haziran 2021

Postanedeki termometre

Bazı seviyelere özel not düşülmüştür: "Donma noktası", "insan bedeni" ve "Senegal". Donma noktasıyla ortalama insan vücudu sıcaklığı tamam da Senegal ne oluyor?

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TARİH

30 Mayıs 2021

Şehir Düştü! - Eálo i Pólis!

Bizanslılar 29 Mayıs 1453 günü çatışmalar esnasında - yine bir inanışa göre - açık unutulmuş küçük bir sur kapısından içeri sızan Türk askerlerini birdenbire arkalarında bulunca korkuyla bağırmaya başlamışlar...

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TARİH

27 Mayıs 2021

Yassıada'nın Hafızası

Yassıada'nın bize hatırlattığı bunca şey ne olacak?

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