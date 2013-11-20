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Gürsel Köksal

gursel.koksal@dogan-media.com.tr

TARİH

20 Kasım 2013

Fazıl Say ve Nazım Hikmet, Frankfurt’taydı

Büyük şair Nazım Hikmet’in eserlerini ve yaşamını, ona yakışan derinlikte yorumlayan Fazıl Say’ın eserinin icrası muhteşem oldu

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TARİH

27 Nisan 2012

Nedim Gürsel'in kitabı Türkiye'de Yargıtay'da, Almanya'da ödül adayı

Nedim Gürsel\'in kitabı “Allah\'ın Kızları”nın Almancası çıkar çıkmaz, Almanya\'da yabancı yazarlara verilen önemli edebiyat ödüllerinden birine layık görüldü.

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TARİH

17 Mart 2012

Almanya devletin başını yenilerken

Ülkenin 11\'nci, Angela Merkel döneminin 3\'ncü cumhurbaşkanı olacak Joachim Gauck\'ı, seleflerinkinden biraz daha farklı bir başlangıç bekliyor

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TARİH

23 Şubat 2012

Nazi kurbanı Türkler

Almanya\'da bugün bayraklar yarıya indi, saygı duruşları yapıldı. Almanya\'da aşırı sağın kurbanları resmi törenlerle anılıyor...

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