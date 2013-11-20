Gürsel Köksal

TARİH
20 Kasım 2013
Büyük şair Nazım Hikmet’in eserlerini ve yaşamını, ona yakışan derinlikte yorumlayan Fazıl Say’ın eserinin icrası muhteşem olduDevamını Oku
TARİH
27 Nisan 2012
Nedim Gürsel\'in kitabı “Allah\'ın Kızları”nın Almancası çıkar çıkmaz, Almanya\'da yabancı yazarlara verilen önemli edebiyat ödüllerinden birine layık görüldü.Devamını Oku
TARİH
17 Mart 2012
Ülkenin 11\'nci, Angela Merkel döneminin 3\'ncü cumhurbaşkanı olacak Joachim Gauck\'ı, seleflerinkinden biraz daha farklı bir başlangıç bekliyorDevamını Oku
TARİH
23 Şubat 2012
Almanya\'da bugün bayraklar yarıya indi, saygı duruşları yapıldı. Almanya\'da aşırı sağın kurbanları resmi törenlerle anılıyor...Devamını Oku
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