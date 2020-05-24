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T24 Haftalık Yazarı

Fatma Çoban

fatma.coban@kasder.org.tr

TARİH

24 Mayıs 2020

Dokuz çocuklu dar gelirli bir ailede ve gelişmemiş bir toplumda engelli bir kadın olmak  

Yanlış uygulamalar, bilgi eksikliği, Tatvan Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinin olmadığı koşullarda iki kardeşimi kaybettim

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