Fatma Çoban

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T24 Haftalık Yazarı
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24 Mayıs 2020
Yanlış uygulamalar, bilgi eksikliği, Tatvan Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinin olmadığı koşullarda iki kardeşimi kaybettim
Libya'daki savaş Türkiye ile Rusya'yı da, Lavrov ile Şoygu'yu da...
HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...
Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...
CHP'li Gürsel Erol ile Nagehan Alçı arasında tartışma: "Kaleminizi günün...
Sosyal medyanın gündemine giren 'çilek deneyi' videosunu yayan kullanıcı görüntülerin...
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