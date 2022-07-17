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T24 Haftalık Yazarı

Fatih Türkmenoğlu | Yola çıktım, yoldan çıktım!

[email protected]@fthturkmenoglu

TARİH

17 Temmuz 2022

Salda: Dünyadaki Mars

Ben Maldivler'i gördüm. Güzel tabii. Ama Salda kadar değil. Ayrıca Maldivler halt etmiş. Orası tatil adaları. Burası, iki dünya arası. Maldivler dünyada bir cennet köşe. Oysa Salda, biliyorsunuz işte…

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TARİH

10 Temmuz 2022

Kayaköy: Kaybolmuş bir zamanın izindeyim

Kayaköy, bildiğimiz yalnız kalmış. Halkı gitmiş, buraya yerleştirilmek üzere getirilen halk ise Levissi'yi beğenmemiş. Deniz kenarından gelen mübadiller için burası çok tepede, çok yokuştaymış. İstemeyiz demişler, başka evler, araziler verilmiş. Hiç yaşam başlamamış. Kapılar açılmadan, eşyalar bozulmadan, divanı örtüsü kalkmadan, gitmişler

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TARİH

03 Temmuz 2022

Houston sana sesleniyorum!

Sonuçta öyle ya da böyle hepimiz insan ilişkilerimizi bir nebze metaverse'e taşıyacağız. Dijital kimliklerimizle, bol filtreli hayatlarımızla, piksellerin içinde boy göstereceğiz. Ancak, dokunamadığımız, koklayamadığımız, kahkahalarımızı emojilerle attığımız bu dünyanın teknolojik zorlukları, anlamlı bağlar kurmamızı epey zorlaştırıyor

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TARİH

26 Haziran 2022

Gülüm benim

Çiçeklerin kralı, bahçelerin yıldızı, kozmetik endüstrisinin assolisti. Geliyorum, bekle!

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TARİH

19 Haziran 2022

Uzun, ince bir yoldayız

Yaşamak için buradayım. Herkese, her şeye, her yere dokunmak, anlamak için. Ben bir yoldayım. Uzun, ince bir yoldayım; gündüz ve geceyim… Hayattan kaçmak yerine hayatı kaçırmamak için hep yoldayım

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