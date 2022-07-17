Fatih Türkmenoğlu | Yola çıktım, yoldan çıktım!

TARİH
17 Temmuz 2022
Ben Maldivler'i gördüm. Güzel tabii. Ama Salda kadar değil. Ayrıca Maldivler halt etmiş. Orası tatil adaları. Burası, iki dünya arası. Maldivler dünyada bir cennet köşe. Oysa Salda, biliyorsunuz işte…Devamını Oku
TARİH
10 Temmuz 2022
Kayaköy, bildiğimiz yalnız kalmış. Halkı gitmiş, buraya yerleştirilmek üzere getirilen halk ise Levissi'yi beğenmemiş. Deniz kenarından gelen mübadiller için burası çok tepede, çok yokuştaymış. İstemeyiz demişler, başka evler, araziler verilmiş. Hiç yaşam başlamamış. Kapılar açılmadan, eşyalar bozulmadan, divanı örtüsü kalkmadan, gitmişlerDevamını Oku
TARİH
03 Temmuz 2022
Sonuçta öyle ya da böyle hepimiz insan ilişkilerimizi bir nebze metaverse'e taşıyacağız. Dijital kimliklerimizle, bol filtreli hayatlarımızla, piksellerin içinde boy göstereceğiz. Ancak, dokunamadığımız, koklayamadığımız, kahkahalarımızı emojilerle attığımız bu dünyanın teknolojik zorlukları, anlamlı bağlar kurmamızı epey zorlaştırıyorDevamını Oku
TARİH
26 Haziran 2022
Çiçeklerin kralı, bahçelerin yıldızı, kozmetik endüstrisinin assolisti. Geliyorum, bekle!Devamını Oku
TARİH
19 Haziran 2022
Yaşamak için buradayım. Herkese, her şeye, her yere dokunmak, anlamak için. Ben bir yoldayım. Uzun, ince bir yoldayım; gündüz ve geceyim… Hayattan kaçmak yerine hayatı kaçırmamak için hep yoldayımDevamını Oku
© Tüm hakları saklıdır.