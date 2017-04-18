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Erdoğan Aydın

erdoganaydin@t24.com.tr

TARİH

18 Nisan 2017

Geri 'Evet', ileri 'Hayır'!

Bu koşullarda elde edilebilen zafer, gerçekte devletin toplumuna ve ülkesine karşı elde ettiği bir 'Pirus zaferi' oldu

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TARİH

13 Ocak 2017

Gidişat tüm kaygıların ötesinde

Başkanlığın referandumla yasallaşması halinde bile, bu durumun memleketin sorunlarını azaltmaya en küçük bir katkısı olmayacaktır

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TARİH

17 Şubat 2016

Hem dersini şaşırmış, hem herkesten iddialı

Savaş politikalarına sunduğu bu destekle uluslararası hukuk kavrayışını kaybetmiş bir siyasetçi profili çiziyor Baykal

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TARİH

06 Şubat 2016

Ne ezmeye kâdir ne çözmeye niyetli bir Master Plan

Mardin'in şahsında bölge, Başbakan'dan, ölümlerin nasıl duracağına dair bir adım beklerken...

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TARİH

01 Şubat 2016

AKP’nin Cenevre’deki Pirus zaferi

Cenevre’de feda edilse de, IŞİD’i etkisizleştirmeyi öncelemiş Suriye tahayyülünde PYD’nin kurucu öge olarak yükselmesi kaçınılmaz

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TARİH

07 Ocak 2016

İslam dünyasının öncelikli ihtiyacı: Laiklik

Ayetullah Nimr Bakır en-Nimr'i idamı, İslam dünyasındaki mezhepsel yarılmayı daha da derinleştirecek görünüyor

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TARİH

21 Aralık 2015

İşler AKP Gençlik Kolları Kongresi'nde anlatıldığı gibi değil!..

Sözüm o ki işler AKP Gençlik Kolları Kongresi'ndeki konuşmayla örtüşecek gibi değil!..

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TARİH

16 Aralık 2015

Başika: Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak

IŞİD, Sünni dünyanın Şii dünyaya karşı sürdüregeldiği tarihsel mücadelede, açıkça sahiplenilmeyen ama kollanan “kötü kardeş” konumundadır

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TARİH

05 Aralık 2015

CHP temsilcisinin Sosyalist Enternasyonal’deki utanç verici çabası

Meğer Umut Oran, IŞİD’i, durduran PYD’nin Sosyalist Enternasyonal’e üye olmasını engellemekle uğraşıyormuş!

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TARİH

25 Kasım 2015

Uçak düşürmenin nedeni angajman kuralları mı?

Asıl sorun bir sınır ihlali sorunu değil, Türkiye’nin güneyindeki bölge uğruna verilen egemenlik mücadelesidir

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TARİH

13 Kasım 2015

“Ayıptır, zulümdür, günahtır!”

Olan başta ölen insanlarımız olmak üzere tüm Türkiye’ye olacaktır...

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TARİH

27 Ekim 2015

Kerbela’nın 1376. yıldönümünde Türkiye’de savaş yönetimi

Savaşların da bir ahlâkı olmalı ve mezar bombalamak bu sınırın da alenen çiğnenmesi anlamına geliyor

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