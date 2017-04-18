Erdoğan Aydın

TARİH
18 Nisan 2017
Bu koşullarda elde edilebilen zafer, gerçekte devletin toplumuna ve ülkesine karşı elde ettiği bir 'Pirus zaferi' olduDevamını Oku
TARİH
13 Ocak 2017
Başkanlığın referandumla yasallaşması halinde bile, bu durumun memleketin sorunlarını azaltmaya en küçük bir katkısı olmayacaktırDevamını Oku
TARİH
17 Şubat 2016
Savaş politikalarına sunduğu bu destekle uluslararası hukuk kavrayışını kaybetmiş bir siyasetçi profili çiziyor BaykalDevamını Oku
TARİH
06 Şubat 2016
Mardin'in şahsında bölge, Başbakan'dan, ölümlerin nasıl duracağına dair bir adım beklerken...Devamını Oku
TARİH
01 Şubat 2016
Cenevre’de feda edilse de, IŞİD’i etkisizleştirmeyi öncelemiş Suriye tahayyülünde PYD’nin kurucu öge olarak yükselmesi kaçınılmazDevamını Oku
TARİH
07 Ocak 2016
Ayetullah Nimr Bakır en-Nimr'i idamı, İslam dünyasındaki mezhepsel yarılmayı daha da derinleştirecek görünüyorDevamını Oku
TARİH
21 Aralık 2015
Sözüm o ki işler AKP Gençlik Kolları Kongresi'ndeki konuşmayla örtüşecek gibi değil!..Devamını Oku
TARİH
16 Aralık 2015
IŞİD, Sünni dünyanın Şii dünyaya karşı sürdüregeldiği tarihsel mücadelede, açıkça sahiplenilmeyen ama kollanan “kötü kardeş” konumundadırDevamını Oku
TARİH
05 Aralık 2015
Meğer Umut Oran, IŞİD’i, durduran PYD’nin Sosyalist Enternasyonal’e üye olmasını engellemekle uğraşıyormuş!Devamını Oku
TARİH
25 Kasım 2015
Asıl sorun bir sınır ihlali sorunu değil, Türkiye’nin güneyindeki bölge uğruna verilen egemenlik mücadelesidirDevamını Oku
TARİH
13 Kasım 2015
Olan başta ölen insanlarımız olmak üzere tüm Türkiye’ye olacaktır...Devamını Oku
TARİH
27 Ekim 2015
Savaşların da bir ahlâkı olmalı ve mezar bombalamak bu sınırın da alenen çiğnenmesi anlamına geliyorDevamını Oku
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