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Cengiz Özdemir

ozdemircengiz67@gmail.com

TARİH

14 Haziran 2013

İstanbul İçin İsyan Vakti

Devrim nedir? Bu soru bizim kuşağın kafasında epeyce bir alan işgal etmiştir. Üç haftadır İstanbul\'da yaşananlar bu sorunun nazariyattan fiiliyata döküldüğünü gösteriyor bize

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TARİH

21 Mayıs 2013

Dan Brown Cehennemin Kapılarını İstanbul'da Açıyor

Dan Brown\'un son romanı Cehennem 13 Mayıs günü tüm dünya ile aynı anda Türkiye\'de yayınlandığında romanın bir bölümünün İstanbul\'da geçtiği gazetelerde duyuruldu

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TARİH

18 Mayıs 2013

Kadıköy'ün Boğası Kime Ait?

Acaba Milli Saraylar Kadıköy'de halka malolmuş bu boğa heykeline gösterdiği hassasiyeti aynı sipariş gurubunun içinde yer alan ve İstanbul Büyükşehir belediyesi önünde bulunan aslan heykeli için de gösterecek mi?

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TARİH

02 Mayıs 2013

1 Mayıs, Taksim Meydanı, Emek Sineması ve mekanların hafızası

Malum her 1 Mayıs ülkemizde bir gerginlik sebebi olagelmiştir

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TARİH

18 Nisan 2013

Dönüp dolaşıp şehrine dönen şair: Konstantinos Kavafis

Konstantinos Kavafis adını Konstantiniyye'den almış, İskenderiye'de yaşamış büyük bir Helen şairi olarak doğumunun 150. yılında, ismini aldığı şehirde, İstanbul'da yeniden hatırlandı ve onurlandı.

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TARİH

14 Nisan 2013

Troçki'nin Büyükada'da ne işi vardı?

Geçtiğimiz yıllarda İz TV de yayınlanan bir belgeselde, anlı şanlı sosyalist bir şair, 25 yıldır yaşadığı Büyükada\'da, Troçki\'nin köşkünü hiç görmediğini itiraf etti.

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TARİH

09 Nisan 2013

Erguvan: İstanbul'da Bir Mevsimin Adı

Geçtiğimiz yıl İstanbul Belediyesi bir anket yaparak yeni alınacak otobüslerin renginin bundan böyle erguvan rengi olacağını ilan etti...

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TARİH

19 Şubat 2013

Mimoza zamanı adalar

İstanbul florasında sembolleşmiş bir takım çiçekler ve ağaçlar vardır. Bunlardan birincisi Erguvan ise ikincisi Mimoza\'dır

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TARİH

23 Ocak 2013

Galatasaray Üniversitesindeki Yangın ve Türk'ün Ateşle İmtihanı

Yirmi yıl önce ANAP milletvekili Dumankaya, Sait Halim Paşa Yalısı'nda bulunan el yazması kitapların ve resimlerin kaybolduğunu ve yalının yakında yanacağını söyledi. Bu kehanet gerçekleşti

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TARİH

21 Ocak 2013

Gilles Kartalının Ensesindeki Ur

Pierre Gilles Kanuni devrinde Fransa Kralı 1.François\'in elçilik heyetiyle birlikte İstanbul\'a gelen ve üç yıl şehirde kalan has bir seyyah ve bilim adamıdır

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TARİH

12 Ocak 2013

İstanbul Ne Kadar Eski?

10 Ocak Perşembe günü yayınlanan Radikal Gazetesinde kapaktan verilen bir fotoğrafın üzerinde şu manşet atılmıştı...

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TARİH

22 Aralık 2012

İktidarın dini ya da dinin iktidarı: Bir mozaiğin düşündürdükleri

Doğu toplumlarında dinin iktidarla olan ilişkisi, batıya göre her zaman farklılıklar göstermiştir

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