Cengiz Özdemir

TARİH
14 Haziran 2013
Devrim nedir? Bu soru bizim kuşağın kafasında epeyce bir alan işgal etmiştir. Üç haftadır İstanbul\'da yaşananlar bu sorunun nazariyattan fiiliyata döküldüğünü gösteriyor bizeDevamını Oku
TARİH
21 Mayıs 2013
Dan Brown\'un son romanı Cehennem 13 Mayıs günü tüm dünya ile aynı anda Türkiye\'de yayınlandığında romanın bir bölümünün İstanbul\'da geçtiği gazetelerde duyurulduDevamını Oku
TARİH
18 Mayıs 2013
Acaba Milli Saraylar Kadıköy'de halka malolmuş bu boğa heykeline gösterdiği hassasiyeti aynı sipariş gurubunun içinde yer alan ve İstanbul Büyükşehir belediyesi önünde bulunan aslan heykeli için de gösterecek mi?Devamını Oku
TARİH
02 Mayıs 2013
Malum her 1 Mayıs ülkemizde bir gerginlik sebebi olagelmiştirDevamını Oku
TARİH
18 Nisan 2013
Konstantinos Kavafis adını Konstantiniyye'den almış, İskenderiye'de yaşamış büyük bir Helen şairi olarak doğumunun 150. yılında, ismini aldığı şehirde, İstanbul'da yeniden hatırlandı ve onurlandı.Devamını Oku
TARİH
14 Nisan 2013
Geçtiğimiz yıllarda İz TV de yayınlanan bir belgeselde, anlı şanlı sosyalist bir şair, 25 yıldır yaşadığı Büyükada\'da, Troçki\'nin köşkünü hiç görmediğini itiraf etti.Devamını Oku
TARİH
09 Nisan 2013
Geçtiğimiz yıl İstanbul Belediyesi bir anket yaparak yeni alınacak otobüslerin renginin bundan böyle erguvan rengi olacağını ilan etti...Devamını Oku
TARİH
19 Şubat 2013
İstanbul florasında sembolleşmiş bir takım çiçekler ve ağaçlar vardır. Bunlardan birincisi Erguvan ise ikincisi Mimoza\'dırDevamını Oku
TARİH
23 Ocak 2013
Yirmi yıl önce ANAP milletvekili Dumankaya, Sait Halim Paşa Yalısı'nda bulunan el yazması kitapların ve resimlerin kaybolduğunu ve yalının yakında yanacağını söyledi. Bu kehanet gerçekleştiDevamını Oku
TARİH
21 Ocak 2013
Pierre Gilles Kanuni devrinde Fransa Kralı 1.François\'in elçilik heyetiyle birlikte İstanbul\'a gelen ve üç yıl şehirde kalan has bir seyyah ve bilim adamıdırDevamını Oku
TARİH
12 Ocak 2013
10 Ocak Perşembe günü yayınlanan Radikal Gazetesinde kapaktan verilen bir fotoğrafın üzerinde şu manşet atılmıştı...Devamını Oku
TARİH
22 Aralık 2012
Doğu toplumlarında dinin iktidarla olan ilişkisi, batıya göre her zaman farklılıklar göstermiştirDevamını Oku
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