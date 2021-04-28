T24 LogoT24 Logo

T24 Haftalık Yazarı

Cem Özgüzel

cemozguzel@gmail.com

TARİH

28 Nisan 2021

Salgın sonrasında şehirlerin geleceği

Acaba COVID-19 dünya genelinde özellikle 20 yüzyılda hızlanan şehirleşme trendini tersine döndürebilir mi?

Devamını Oku

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: 1 Mayıs ancak özgürlüğün olduğu...

İsmail Saymaz, Metropoll'ün nisan ayı anketini canlı yayında açıkladı; AKP...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24