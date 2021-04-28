Cem Özgüzel

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T24 Haftalık Yazarı
TARİH
28 Nisan 2021
Acaba COVID-19 dünya genelinde özellikle 20 yüzyılda hızlanan şehirleşme trendini tersine döndürebilir mi?
“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...
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