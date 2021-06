Salgın sonrasında şehirlerin geleceği

Cem Özgüzel, Institut Convergences Migrations'ta araştırma görevlisidir. Doktorasını Paris School of Economics'te tamamalayan Özgüzel; verimlilik, uluslarası göç ve yığılma ekonomileri üstüne çalışmaktadır. Daha önce University of Paris 1 Pantheon-Sorbonne'da ve Sciences Po'da öğretim ve araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Aynı zamanda Center of International Development ve Institute for Employment Research'de ziyaretçi araştırmacı olarak bulunmuştur.