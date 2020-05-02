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M. Caner Alper

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TARİH

02 Mayıs 2020

Karantina Güncesi 3, şafak 8: Ya da bu virüs gerçekten bazı şeyleri değiştiriyor...

O an ya birileri bizi gözetliyor ve başımıza gelecekler var ya bu virüs gerçekten bazı şeyleri değiştiriyor, diye düşündüm. Yeni normalde Sağlık Bakanı herkese çiçekle birlikte mektup gönderiyor, çaresizlikten korsanlık yaptığım yurtta bir internet takipçim derdime beş dakikada derman oluyor

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TARİH

29 Nisan 2020

Karantina güncesi 2, şafak 10

Yurtta servis edilen yemekler ne çok iyi ne de kötü. Ya da belki şöyle söylemek gerek; bazen çok lezzetli bazen yavan ama hep yeterli. Torba içinde verilen plastik çatal ya da kaşığın yerken kırılması durumunda ise ciddi bir trajedi yaşayabilirsiniz

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TARİH

27 Nisan 2020

Karantina güncesi

Meğer gece yatmadan önce, bir telefon uygulaması üzerinden Gaziantep’e özel bir süpermarkete verdiği siparişler gelmiş, kapısı çalınmış, poşetleri bırakılmış. Bana "Gelip bir şeyler alsana" dedi. "Ya birisi görürse?" diye sordum ona, ödlek. "Gel oturup sohbet edelim demiyorum ya, kapıdan alıp git" diye cevap verdi

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