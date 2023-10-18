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Konuk Yazar

Çağatay Anadol

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TARİH

18 Ekim 2023

"Türken Raus!"

İnsanlar maddi yoksulluk kadar, can güvenliği ve insan hakları yoksunluğundan da kaçıyor ve bu yoksunluklardan kurtulabileceklerini var saydıkları ülkelere doğru önüne geçilmez bir sel gibi akıyor. Sınırları aşarken dağlarda donup kalma, denizlerde helak olma, yada sınır muhafızlarınca öldürülme riskleri umurlarında değil. Umurlarında değil, çünkü ülkeleri yaşanılır yerler olmaktan çıkmış çoktan. Veya böyle yaşamaktansa ölsem daha iyi, belki de ben yırtarım diyorlar

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