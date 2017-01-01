Son iki haftadan yılbaşı ve Noel haberleri, tümüyle yorumsuz…

18 Aralık 2016 - İstanbul Erkek Lisesi yönetimi, okulun Alman bölümüne gönderdiği elektronik postayla Noel’e ‘yasak koydu.’ Deutche Welle’nin Alman haber ajansı dpa’ya dayandırdığı habere göre öğretmenlerden derslerde Noel adetleri ve Hristiyan yortusu üzerine paylaşımlarda bulunulmaması, konu olarak işlenmemesi ve Noel şarkıları söylenmemesi istendi. Ayrıca Almanya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nda yapılan geleneksel Noel törenine okul korosunun bu yılki katılımı da engellendi.

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21 Aralık 2016 – Adana Yüreğir Milli Eğitim Müdürlüğü okullara gönderdiği resmi yazıyla, öğrenciler arasında yeni yıla giriş kutlaması ve etkinliğine izin verilmemesini istedi. İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Yetgin'in imzasını taşıyan yazıda şöyle denildi:

“Mevzuat dışı, ders ve sosyal etkinliklerle alakası olmayan, değer yargılarımızdan uzak kutlamalar için öğrencilerin özendirildiği ve öğrencilere yönlendirmeler yapıldığı duyumları alınmıştır. Dönem ve takvim yılı sonu olması nedeniyle dersleri engelleyecek, öğrencileri farklı alışkanlıklara ve olumsuz davranışlara sevk edecek ya da özendirecek; eğlence, şans oyunu, çekiliş ve yılbaşı adı altında öğrencileri ekonomik durumlarına göre farklı algılara sokabilecek (Yılbaşı çekilişi, çam süslemesi vb. süslemeler) ve psikolojik olarak öğrencileri farklı şekilde etkileyecek etkinliklerin yapılmaması hususunda gerekli tedbirlerin alınmasını önemle rica ederim.”

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25 Aralık 2016 - İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin yılbaşı kutlamasının önüne geçmek için okul müdürlerine WhatsApp’tan mesaj gönderdi.

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29 Aralık 2016 - Aydın'da Alperen Ocakları'na bağlı bir grup, yılbaşı kutlamalarını Noel Baba kostümlü bir kişinin başına silah dayayarak protesto etti. Alperen Ocakları Aydın İl Başkanı Burak Yaşar, şunları söyledi:

"Amacımız insanların biraz daha özüne dönmesi. Bizler bin yıldır İslam'ın sancaktarlığını yapmakta olan Müslüman Türk milletiyiz. Hristiyanların adetlerine gösterilen hassasiyeti, mesela esnaflarımız Noel günlerinde dükkanlarını süslerken gerek Hıdırellez olsun, gerek Nevruz kutlamaları olsun, gerekse de bizim dini, milli bayramlarımız da göremiyoruz. Tamamen Hristiyan adetlerince Noel kutlanmasının karşısında olduğumuzu, bizim kendi manevi olarak, milli olarak bayramlarımızın nasıl kutlanması gerektiğini hatırlatmak amaçlı böyle bir organizasyon düzenledik."

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29 Aralık 2016 - Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Türkiye'deki tüm camilerde okunan cuma hutbesinde, yılbaşı kutlamasının 'gayrimeşru' olduğu iddia edildi. Diyanet'in hazırladığı cuma hutbesinde, "Kendini ve yaratılış gayesini unutarak, değerlerimizle örtüşmeyen, insan hayatına katkısı olmayan gayrimeşru tutum ve davranışlar sergilemek bir mümine asla yakışmaz" ifadelerine yer verildi.

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30 Aralık 2016 - İstanbul Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde toplanan ve "Edep Ya Hu" yazılı bir pankartla yürüyen Anadolu Gençlik Derneği üyesi grup, tekbir getirerek Beyazıt Kampusu ana kapısına gitti. İslam dininde Noel ve yılbaşı kutlamalarının yeri olmadığını söyleyen Çaykaravi, "İslam'da yeni yıl Muharrem ayının birinci günü ile başlar. Dinimizde Noel ve yılbaşı kutlamalarının hiçbir yeri bulunmamaktadır. Bu yılbaşının biz Müslümanlar için, resmi ve milletlerarası bir takvim başlangıcı olmasından başka hiçbir kıymet ve değeri asla yoktur" diye konuştu.

Grup basın açıklamasının ardından Noel baba şeklindeki balon maketin önüne bira kutuları, haç ve enjektör koydu. Grup şişme Noel Baba' yı sünnet ettikten sonra bıçakladı.

Bir öğrenci eylemcileri haklı bulduğunu belirterek Yılbaşını alkol almanın bir bahanesi olarak gördüğünü belirtti.

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01 Ocak 2017 - İstanbul’un eğlence mekânlarından Ortaköy’deki Reina 01.30 sıralarında silahlı saldırıya uğradı. Yaklaşık 600 kişinin bulunduğu ve yılbaşı kutlamaları yapan insanları hedef alan saldırganın uzun namlulu silahlarla önce kapıda bekleyen bir polisi ve bir vatandaşı şehit etmesinin ardından ateş etmeye devam ederek gece kulübünün içine girdiği belirtildi. Görgü tanıkları saldırganların Arapça bağırdıklarını iddia etti.