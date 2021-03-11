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Meral Danış Beştaş: Kadınlar, "Zıpla, zıplamayan Tayyip'tir" sloganı nedeniyle gözaltına alındı

11 Mart 2021 16:32

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, dün gece saatlerinde gözaltına alınan kadınların 8 Mart'ta yapılan Feminist Gece Yürüyüşü'nde attıkları "Zıpla, zıplamayan Tayyip'tir" sloganı attıkları nedeniyle gözaltına alındığını söyledi. 

TBMM'de kadın haklarının konuşulduğu sırada söz alan Beştaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce yaptığı, mesai saatleri dışında gözaltı yapılmayacağı açıklamasını hatırlatarak "Bu insanları hepsi istedikleri zaman gidip ifade verirlerdi. Cumhurbaşkanı'na hakaret gibi bir fiil suçlamasıyla gecenin bu saatinde operasyon yapılmasını kabul etmiyoruz, kınıyoruz" diye konuştu. 

Beştaş konuşmasında ayrıca gözaltına alınanlar arasında HDP MYK üyesinin de olduğunu belirtti. 

TIKLAYIN - Feminist Gece Yürüyüşü'ne katılan çok sayıda kadın, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' gerekçesiyle evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı

 

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