İşte İzmir'de yaşanan depremin en çarpıcı görüntüleri

İzmir'de 30 Ekim'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin üzerinden 4 gün geçti. AFAD'ın 6.6 şiddetinde ölçtüğü deprem, Kandilli Rasathanesi tarafından 6.9, ABD tarafından da 7 olarak kaydedildi.

Yıkılan ve hasar gören 9 binada çalışmalar tamamlandı, 8 binada arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

TIKLAYIN - İzmir'de yaşanan depremle ilgili son gelişmeler

Depremin yaşandığı andan itibaren televizyon kanalları, haber ajansları ve sosyal medyada çarpıcı görüntüler paylaşılmaya başlandı.

Depremin yaşandığı ilk andan itibaren paylaşılan panik anları, yıkılan bina ve enkaz altından yükselen feryat görüntüleri ilerleyen saatlerde yerini enkaz altından çıkarılan insanların o anlarına bıraktı.

İşte İzmir'de yaşanan depremin ilk anından itibaren ortaya çıkan çarpıcı görüntüler.

Sığacık'ta deprem nedeniyle denizin taştığı anlar Bayraklı'da yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın çökme anı

İzmir'de enkazdan 58 saat sonra çıkarılan İdil Şirin'in enkaz altında itfaiye eriyle konuşması Depremin ilk anlarında enkazdan bir kadının çıkarılma anı Bilgisayar başında oyun oynarken depreme yakalanan gencin yaşadığı panik anları Deprem sırasında 7 katlı bina böyle çöktü

İzmir'deki deprem sırasında adliyede yaşanan panik kamerada 17 yaşındaki Umut'un, yıkılan binanın enkazından çıkarıldığı anlar Enkazdan feryatlar yükseldi: Yavrum benim, beni niye götürmedin

Enkaz altında 15 saat kalan Fadime Talu'nun kurtarılma anları

Enkaz altında, 15 yaşındaki Günay Özışık'tan kurtarma görevlisine: Abi sen gitme...

14 yaşındaki Günay 9 buçuk saat sonra alkışlarla kurtarıldı 14 yaşındaki Günay enkaz altından çıkarıldığı sırada annesi de oradaydı Depremin sembol ismi Buse enkazdan kurtarıldı

Doğanlar Apartmanı önünde yüzlerce kişinin enkaz altındakilerin sesini duyabilmek için sustuğu anlar

Sokak röportajı sırasında depreme yakalandılar; sokakta yaşanan panik böyle kaydedildi



Enkaz çalışmalarında 3 personel göçük oluşan beton bloktan düştü



3 yaşındaki Elif Perinçek, İzmir depreminden 65 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı



AFAD ekipleri, enkaz altında sıkışan bir kediyi de kurtarmayı başardı