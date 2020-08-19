THY'nin Mali'ye giden yolcu uçağı Nijer'e yönlendirildi

Türk Hava Yolları (THY)'nın İstanbul'dan Mali'nin başkenti Bamako'ya gitmek üzere akşam saatlerinden havalanan uçağı, Mali'deki askeri hareketlilik nedeniyle Bamako Modibo Keita Uluslararası Havalimanı'nın tüm uçuşlara kapatılmasının ardından Nijer'e yönlendirildi.

THY'nin TK-543 sefer sayılı İstanbul-Bamako uçuşunu yapan uçağı, 18.20 sıralarında İstanbul Havalimanı'ndan havalandı. Edinilen bilgilere göre, uçağın havalanmasının ardından Mali'deki askeri hareketlilik nedeniyle Bamako Modibo Keita Airport Uluslararası Havalimanı'nın tüm uçuşlara kapatıldığı bilgisi kokpit ekibine ulaştı.

Bunun üzerine yoluna devam eden uçağın Nijer'in başkenti Niamey Havalimanı'na yönlendirilmesine karar verildi. THY uçağının dönüş planlamasının da yine Niamey(Nijer)'den gerçekleşeceği öğrenildi.

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