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Spor

TFF'den Galatasaray açıklaması: Sorumluluk UEFA’dadır

"TFF'nin herhangi bir şekilde bu maça müdahil olması ve Galatasaray Spor Kulübü’ne ceza vermesi mümkün değildir"

04 Kasım 2021 14:12

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), "Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı UEFA’nın düzenlediği bir müsabaka olup tüm sorumluluk da UEFA’dadır. Bu nedenle, Türkiye Futbol Federasyonu’nun herhangi bir şekilde bu maça müdahil olması ve Galatasaray Spor Kulübü’ne ceza vermesi mümkün değildir." açıklamasını yaptı.

Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçı için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yaptığı tam kapasite seyirciyle oynama başvurusunun reddedildiğini ancak bugün oynanacak maçta herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyeceğini açıklamıştı. Galatasaray'ın bu açıklamasının ardından TFF'nin ceza verip vermeyeceği merak konusu olmuştu.

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TFF'nin açıklaması şöyle:

"UEFA Avrupa Ligi’nde bugün oynanacak Galatasaray-Lokomotiv Moskova karşılaşması öncesinde, Federasyonumuzun Galatasaray Spor Kulübü’ne seyirci alımı ile ilgili ceza vereceğine dair kamuoyunda yapılan bazı yanlış değerlendirmeler üzerine bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur.

Öncelikle; söz konusu maç UEFA’nın düzenlediği uluslararası bir müsabaka olup tüm sorumluluk da organizasyonun düzenleyicisi UEFA’dadır.

Bu nedenle, Türkiye Futbol Federasyonu’nun herhangi bir şekilde bu maça müdahil olması ve Galatasaray Spor Kulübü’ne ceza vermesi mümkün değildir.

Bilindiği üzere, Galatasaray Spor Kulübü 01.11.2021 tarihinde, 9 Kasım’dan itibaren uygulanacak stadyumlara tam kapasite ile seyirci alınmasına ilişkin kararın 5 Kasım tarihine çekilmesi için başvuruda bulunmuştur.

Başvuruyu hemen gündemine alan TFF Sağlık Kurulu; yaptığı görüşmeler ve değerlendirmeler çerçevesinde, Bilim Kurulu’nun çalışmaları, bilimsel veriler, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın uygulamaları ve onayı ile, talimatla belirlenen 12-17 yaş grubunun aşı takviminin sona erme süresi de göz önünde bulundurularak, belirlenen 9 Kasım tarihinin değiştirilemeyeceğine dair Galatasaray Spor Kulübü’nü bilgilendirmiştir.

Bu kapsamda, TFF’nin ceza vereceğine dair değerlendirme ve açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız."

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