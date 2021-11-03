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Spor

TFF izin vermemişti; Galatasaray Lokomotiv Moskova maçında herhangi bir seyirci kısıtlamasına gidilmeyeceğini açıkladı

Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçına herhangi bir kısıtlama olmadan tribüne seyirci alacağını açıkladı

03 Kasım 2021 19:08

Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçı için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yaptığı tam kapasite seyirciyle oynama başvurusunun reddedildiğini ancak yarın oynanacak maçta herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyeceğini açıkladı.

Sarı-kırmızılılar tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"4 Kasım Perşembe akşamı oynanacak Lokomotiv Moskova maçı için, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'na yüzde yüz kapasite ile seyirci alımına yönelik yapmış olduğumuz başvuru TFF tarafından reddedilmiştir.

Oysa, TFF tarafından daha önce alınan ve kamuoyuna açıklanan kararla, 9 Kasım 2021’den itibaren ülkemizde oynanacak tüm maçlarda yüzde yüz seyirci kapasitesi geçerli olacaktır.

Kulübümüzce alınan karar gereği, 4 Kasım Perşembe 20.45’te Lokomotiv Moskova ile UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda oynayacağımız müsabakada, herhangi bir seyirci kapasite kısıtlamasına gidilmeyecektir.

Uzun bir aradan sonra, Büyük Galatasaray taraftarının güçlü desteğini hissedeceğimiz bu müsabakada buluşmayı heyecanla bekliyoruz..."

TIKLAYIN - TFF'den Galatasaray'a ret!

 
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