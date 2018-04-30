T24 köşelerinde bugün...

<p> </p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/baris-soydan/ulkerin-65-milyar-dolarlik-borcu-hakkinda-konusalim-mi,19585" target="_blank">Barış Soydan - Ülker'in 6,5 milyar dolarlık borcu hakkında konuşalım mı?</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/ahmet-talimciler/son-11,19586" target="_blank">Ahmet Talimciler - Son 11</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/akdogan-ozkan/ruzgar-barisa-donunce-silah-sirketleri-kaybediyor,19587" target="_blank">Akdoğan Özkan - Rüzgâr barışa dönünce silah şirketleri kaybediyor</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/vecdi-sayar/ankara-film-festivali-renksiz-ruya-ve-kelebeklerin-zaferi,19589" target="_blank">Vecdi Sayar - Ankara Film Festivali: “Renksiz Rüya” ve “Kelebekler”in zaferi</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/tan-oral/secim-sizin-ya-da-bu-da-gecer-ya-hu,19590" target="_blank">Tan Oral - Seçim sizin ya da bu da geçer ya hû...</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/mehmet-yalcin/bira-sinif-atliyor,19584" target="_blank">Mehmet Yalçın - Bira sınıf atlıyor</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/hakan-aksay/sayin-gul-ayni-anda-hem-cesaret-hem-de-urkeklik-sergilemeyi-basardiniz,19582" target="_blank">Hakan Aksay - Sayın Gül, aynı anda hem cesaret hem de ürkeklik sergilemeyi başardınız</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/hasan-cemal/akar-pasa-gulu-ziyaret-etti-sira-aksenere-gelebilir-mi,19583" target="_blank">Hasan Cemal - Akar Paşa, Gül'ü ziyaret etti, sıra Akşener'e gelebilir mi?..</a></p>\r\n