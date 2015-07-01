T24 köşelerinde bugün...

<p> </p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/atilla-dorsay/koalisyon-yaklasirken-sayin-bahceli-68-yasindasiniz-kac-yasinda-iktidar-bekliyorsunuz,12224" target="_blank">Atilla Dorsay: <span style="line-height:1.5;">Koalisyon yaklaşırken: Sayın Bahçeli 68 yaşındasınız, kaç yaşında iktidar bekliyorsunuz?</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/hakan-aksay/ve-turk-ordusu-kurt-katirlari-karsisinda-sanli-bir-zafer-daha-kazandi,12228" target="_blank"><span style="line-height:1.5;">Hakan Aksay: </span><span style="line-height:1.5;">Ve Türk ordusu Kürt katırları karşısında şanlı bir zafer daha kazandı</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/vedat-ozdan/erdem-muhasebe-yeni-istikamet-davutoglu-ozelestiri-mi-yapiyor,12227" target="_blank"><span style="line-height:1.5;">Vedat Özdan: </span><span style="line-height:1.5;">Erdem, muhasebe, yeni istikamet: Davutoğlu özeleştiri mi yapıyor?</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/oya-baydar/guney-sinirimizi-kurtlere-emanet-edelim,12225" target="_blank">Oya Baydar: Güney sınırımızı Kürtlere emanet edelim</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/mehmet-yakin/sahilde,12223" target="_blank">Mehmet Yakın: Sahilde...</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/tan-oral/tan-oral-ciziyor,12229" target="_blank">Tan Oral, çizgisiyle gündemi yorumluyor</a></p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n