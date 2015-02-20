T24 köşelerinde bugün...

<p> </p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/dogan-akin/tacize-tecavuze-siddete-ilk-tasi-gunahsiz-olan-atsin,11314" target="_blank">Doğan Akın: <span style="line-height:1.5;">Tacize, tecavüze, şiddete ilk taşı günahsız olan atsın!</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/atilla-dorsay/savasta-alman-ingiliz-teknolojik-catismasi,11305" target="_blank"><span style="line-height:1.5;">Atilla Dorsay: </span><span style="line-height:1.5;">Savaşta Alman-İngiliz teknolojik çatışması</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/nurcan-baysal/ruyalar-kana-bulanirken-ozgurce-yurunmuyor,11312" target="_blank"><span style="line-height:1.5;">Nurcan Baysal: </span><span style="line-height:1.5;">Rüyalar kana bulanırken özgürce yürünmüyor…</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/tan-oral/baska-melegin-kanadi-kirilmasin,11309" target="_blank">Tan Oral: Başka meleğin kanadı kırılmasın</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/emrah-akin/butcenin-ilk-karnesi-olumlu-gorunuyor,11308" target="_blank">Emrah Akın: <span style="line-height:1.5;">Bütçe’nin ilk karnesi olumlu görünüyor</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/celal-baslangic/hakaret-edilmeyecek-bir-cumhurbaskani-secmenin-yollari,11304" target="_blank">Celal Başlangıç: 'Hakaret' edilmeyecek bir cumhurbaşkanı seçmenin yolları</a></p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n