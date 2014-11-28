T24 LogoT24 Logo
Gündem

T24 köşelerinde bugün...

T24 yazarlarından Vedat Özdan, Celal Başlangıç, Pınar Tremblay, Tan Oral, Nihat Kentel ve Atilla Dorsay'ın yazıları...

28 Kasım 2014 11:17

ETİKETLER

t24yazarlar28 kasımVedat ÖzdanCelal BaşlangıçPınar TremblayTan OralNihat Kentel ve Atilla Dorsaygündempolitikaakpak partidersimalevilerfilmi sinemachphdpkürtler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24