T24 köşelerinde bugün...

<p> </p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/vedat-ozdan/30-kasimdaki-isvicre-referandumundan-milyonerlere-kotu-haber-cikabilir,10705" target="_blank">Vedat Özdan: 30 Kasım’daki İsviçre referandumundan milyonerlere kötü haber çıkabilir</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/celal-baslangic/sen-kendini-gazeteci-mi-sandin-dalkavuk,10704" target="_blank">Celal Başlangıç: Sen kendini gazeteci mi sandın dalkavuk!</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/pinar-tremblay/bir-uhuvvet-yoktu-onun-adi-menfaat,10702" target="_blank">Pınar Tremblay: Bir uhuvvet yoktu, onun adı menfaat</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/tan-oral/tan-oral-ciziyor,10701" target="_blank">Tan Oral: Çizgisiyle gündemi yorumluyor</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/nihat-kentel/devletlerin-borc-ahlaki,10700" target="_blank">Nihat Kentel: Devletlerin borç ahlakı</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/atilla-dorsay/sucun-ve-siddetin-pesine-dusenler,10698" target="_blank">Atilla Dorsay: Suçun ve şiddetin peşine düşenler</a></p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n