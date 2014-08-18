T24 köşelerinde bugün...

<p> </p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/ergun-babahan/geziden-fergusona-demokrasi-farki,9967" target="_blank">Ergun Babahan: <span style="line-height:1.5;">Gezi’den Ferguson’a demokrasi farkı!</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/dogan-akin/gazeteler-nufuz-kagidi-olunca-editoryal-denetim-ile-sansur-birbirine-karisir,9973" target="_blank"><span style="line-height:1.5;">Doğan Akın: </span><span style="line-height:1.5;">Gazeteler nüfuz kâğıdı olunca editoryal denetim ile sansür birbirine karışır</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/nurhayat-gul/aliskanliklarin-gucu-adinaa-sagligin-anahtari-aliskanliklarinizda-yatiyor,9971" target="_blank">Nurhayat Gül: <span style="line-height:1.5;">Alışkanlıkların gücü adına, sağlığın anahtarı alışkanlıklarınızda yatıyor</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/fulya-cansen/barisi-istiyorsan-barisa-hazirlan,9969" target="_blank"><span style="line-height:1.5;">Fulya Canşen: </span><span style="line-height:1.5;">Barışı istiyorsan barışa hazırlan</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/akdogan-ozkan/30-mart-ve-10-agustos-2014ten-haziran-2015e,9966" style="line-height:1.5;" target="_blank"><span style="line-height:1.5;">Akdoğan Özkan: </span><span style="line-height:1.5;">30 Mart ve 10 Ağustos 2014’ten Haziran 2015’e</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/murat-aksoy/hem-kilicdaroglu-hem-de-yeni-chp-icin-son-sans,9974" target="_blank"><span style="line-height:1.5;">Murat Aksoy: </span><span style="line-height:1.5;">Hem Kılıçdaroğlu hem de 'yeni CHP' için son şans</span></a></p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n