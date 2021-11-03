Sporting Lizbon'a kaybeden Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu şansını yitirdi. C Grubu 4. hafta maçında Sporting'e 4-0 mağlup olan siyah-beyazlılar, kalan iki maçında UEFA Avrupa Ligi için mücadele edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. hafta maçında Beşiktaş, Sporting'e konuk oldu.

Jose Alvalade Stadyumu'ndaki mücadeleye etkili başlayan taraf ev sahibi takım oldu. Beşiktaş defansın arkasına atılan toplarla açık ararken 28. dakikada Cyle Larin önemli bir fırsattan yararlanamadı.

Karşılaşmanın 31. dakikasında ceza sahasına atılan topta Rıdvan Yılmaz'ın Pedro Gonçalves'e yaptığı müdahele sonrasında hakem Sergey Karasev penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Gonçalves takımını öne geçirdi.

Sporting 38. dakikada skoru 2-0'a getirdi. Ceza sahası dışında Matheus Reis'in ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Pedro Gonçalves topu Rıdvan'dan kurtararak düz vuruşla takımının ve kendinin ikinci golünü kaydetti. Portekiz temsilcisi 41'de Paulinho ile bir gol daha bularak ilk 45 dakikayı 3-0 önde kapattı.

Ruben Amorim'in takımı 56. dakikada farkı 4'e çıkardı. Sol kanatta hızlı gelişen Sporting hücumunda Matheus Reis son çizgiye indi ve yerden ön direğe çevirdi. Welinton topa müdahele etti ancak topu önünde bulan Pablo Sarabia bekletmeden vuruşunu yaparak skor 4-0 yaptı.

90. dakikada ikinci sarı kartını gören Josef de Souza kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı ve siyah-beyazlılar Portekiz deplasmanında rakibine 4-0 mağlup oldu.

Bu sonucun ardından Sporting 6 puana yükselirken, Beşiktaş henüz puanla tanışamadı.

Grubun diğer maçında Ajax, deplasmanda Borussia Dortmund'u 3-1 mağlup etti.

Beşiktaş, grubun 5. maçında 24 Kasım Çarşamba günü Ajax'ı konuk edecek.

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Deplasmanda iyi sonucu unuttu

Beşiktaş, Avrupa'daki deplasman maçlarında son dönemde galibiyet alamamanın sıkıntısını yaşıyor.

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki son 11 dış saha maçının sadece birini kazanabildi. 2018-2019 sezonunda Avrupa Ligi'nde Sarpsborg'u Norveç'te 3-2 mağlup eden Beşiktaş, diğer 10 dış saha mücadelesinde 2 beraberlik ve 8 yenilgi aldı.

Söz konusu maçlarda rakip fileleri 10 kez havalandırabilen siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 28 gol gördü.

Beşiktaş, deplasmandaki son 6 maçtan ise mağlup ayrıldı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Ajax'a 2-0, Sporting'e 4-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PAOK'a ise 3-1 mağlup oldu.

2019-2020 sezonunda Avrupa Ligi'nde yer alan Beşiktaş, dış sahada Slovan Bratislava'ya 4-2, Braga'ya 3-1 ve Wolverhampton'a 4-0 yenildi.

Siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki son galibiyetini 2018-2019'da Sarpsborg'u 3-2 yenerek elde etti.

Stat: Jose Alvalade Hakemler: Sergei Karasev, İgor Demeskho, Maksim Gavrilin (Rusya) Sporting Lizbon: Adan, İnacio, Coates, Feddal, Reis (Dk. 72 Ruben Vinagre), Nunes (Dk. 60 Bragança), Palhinha, Porro (Dk. 17 Ricardo Esgaio), Gonçalves (Dk. 72 Jovane Cabral), Sarabia, Paulinho (Dk. 60 Nuno Santos) Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Montero (Dk. 46 Alex Teixeira), Welinton, Necip Uysal, Mehmet Topal, De Souza, Ghezzal (Dk. 78 Gökhan Töre), Larin (Dk. 61 Can Bozdoğan - Dk. 83 Oğuzhan Özkayup), Hutchinson (Dk. 61 Salih Uçan), Kenan Karaman. Goller: Dk. 31 (Penaltıdan) ve Dk. 38 Gonçalves, Dk. 41 Paulinho, Dk. 56 Sarabia (Sporting Lizbon) Sarı Kart: Dk. 50 Larin (Beşiktaş) Kırmızı Kart: Dk. 90 De Souza (Beşiktaş)

Karşılaşmanın önemli anları

9. dakikada ilk tehlikeli pozisyonu yakalayan ve sol kanattan gelen Sporting Lizbon'da Paulinho, ceza sahasının sağında topla buluştu. Paulinho'nun boş kaleye şutunda top sağ direğe çarparak auta gitti. 14. dakikada Beşiktaş'ın ilk önemli pozisyonunda Larin'in ceza sahasının ortasında topa vuruşunda kaleci Adan kurtardı. 23. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Esgaio'nun vuruşunda siyah beyazlı defans oyuncuları yatarak topu bloke etti ve pozisyonu engelledi. 27. dakikada Portekiz takımının ceza sahası yayının üzerinden Atiba Hutchinson'un vuruşunda kaleci Adan önüne gelen topu rahat kurtardı. 29. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın ceza sahasında rakibi Gonçalves'i düşürdüğü pozisyonda Rus hakem Sergei Karasev penaltı noktasını gösterdi. 31. dakikada penaltıyı kullanan Pedro Gonçalves, topu sol tarafa uzanan kaleci Ersin'in ters köşesine atarak takımını 1-0 öne geçirdi. 38. dakikada Sporting Lizbon farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen Sporting atağında Nunes'in asistiyle ceza sahasının sağ kanadında topla buluşan Gonçalves, Beşiktaş defansının hatasını iyi değerlendirerek, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0 41. dakikada Portekiz ekibi 3. golünü kaydetti. Beşiktaş'ın orta sahada top kaybı sonrası kontra atakla çıkan Sporting Lizbon'da Paulinho, ceza sahasının dışında topa sert vuruşunda, yerden giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0 Karşılaşmanın ilk yarısı, Portekiz ekibinin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

56. dakikada Sporting Lizbon farkı 4'e çıkardı. Gelişen Sporting atağında ceza sahası son çizgisine inen Reis'in vuruşunda defansta Welinton'un müdahalesiyle topu önünde bulan Sarabia'nın beklemeden vuruşunda top ağlara gitti. 4-0

71. dakikada sağ kanattan yapılan ve sol kale direğinin uzak noktasına gelen ortada Can Bozdoğan kafa vuruşuyla topu kalenin diğer köşesine gönderdi. Ghezzal kale direği önünde çok müsait pozisyonda olmasına rağmen kafa vuruşuyla topu üstten auta attı.

77. dakikada sağ kanatta kale çizgisinden ceza sahası ortasına yerden yapılan ortada topla buluşan Bragança'nın vuruşunda top kale direğinin yanından auta çıktı.

80 dakikada Kenan Karaman'ın rakip kaleyi karşıdan gören bir pozisyonda ceza sahasının dışından vuruşunda top defansa çarparak kornere gitti.

85. dakikada gelen uzun pasla topla buluşan Nuno Santos'un ceza sahasına girerek vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

Karşılaşmayı Portekiz temsilcisi 4-0 kazandı.