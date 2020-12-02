RTÜK’ten HaberTürk’e beş kez program durdurma ve para cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın HaberTürk’te katıldığı programdaki sözleri nedeniyle kanala 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan para cezası verdi.

CHP kontenjanından seçilen RTÜK üyesi Okan Konuralp, Twitter hesabından, "Üst Kurul’un bugünkü toplantısında, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın Tank Palet Fabrikası- Katar ilişkisiyle ilgili sözleri görüşülmüş; yayıncı kuruluşa oy çokluğuyla yüzde 5 İdari Para Cezası ve 5 kez program durdurma cezası verilmiştir. CHP Milletvekili Başarır’ın, sözlerinden neyi kastettiğini yayın içerisinde ve son derece açık bir şekilde, zamanında izah etmiş olduğu, yayın moderatörünün, RTÜK içtihatlarına uygun olarak, konuğunun sözlerini izah etmesine, açıklık getirmesine olanak tanıyan bir yaklaşım gösterdiği ve taptırıma dayanak olan uzman raporunun eksik olması, bazı ifadelerin değerlendirilmesinde yanlışlıklar bulunduğu gerekçeleriyle kurulun oy çokluğuyla aldığı karara katılmadım." paylaşımını yaptı.

Konuralp, "Karar, hukuki ve vicdani dayanaktan yoksun bir karardır. Bu çerçevede Sayın İlhanTaşçı ile birlikte karara karşı oy kullandığımız bilgisini kamuoyuna sunarız..." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Tank Palet'in Katar'a satılmasına tepki göstererek "Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış" cümlesi stüdyoda gerginlik yarattı.

Habertürk TV’de yayımlanan Eren Eğilmez’in sunduğu "Gerçek Fikri Ne" adlı programa katılan Başarır, Tank Palet fabrikasının Katar’a satılmasına tepki gösterdi. Başarır, “Öyle bir noktadayız ki; Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar’a satılmış. Ben değer biçemiyorum; 20 milyar dolar olduğu söyleniyor, 50 milyon dolara satılmış…” ifadelerini kullandı.

Bunun üzerinde stüdyoda bulunan kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Yaşar Hacısalihoğlu Başarır’ın sözlerine tepki gösterdi. Daşdemir, “Hangi ordu satılmış” diye sorarken, Ali Mahir Başarır “Tank Palet ordu değil mi?” diye yanıt verdi.

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