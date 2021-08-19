Galatasaray Danimarka'dan beraberlikle dönüyor

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Danimarka temsilcisi Randers’a konuk oldu. Randers Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını önde tamamlayan Galatasaray, ikinci yarıda rakibinin golüne engel olamayınca mücadele 1-1 berabere sona erdi.

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu’nun 26. dakikadaki golüyle öne geçti. İlk yarı bu golle 1-0 sona erdi. İkinci yarıda beraberlik için bastıran Randers, 54. dakikada Frederik Lauenborg’un golüyle beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda oldukça düşük tempoda geçen karşılaşmada başka gol olmayınca, mücadele 1-1 berabere sona erdi.

İlk maçta deplasmanda 1-1 beraberlikle dönen Galatasaray, Randers ile 26 Ağustos Perşembe günü İstanbul’da rövanş maçına çıkacak. Deplasman golü kuralı kalktığı için, rövanş maçında her türlü beraberlikte maç uzatmalara gidecek. Kazanan takım ise turu geçerek, UEFA Avrupa Ligi’nde gruplarda mücadele edecek.

Galatasaray 3. Tur’da İskoç ekibi St. Johnstone’u 1-1 ve 4-2’lik skorlarla geçerek tur atlamıştı. Randers ise bu turdan Avrupa kupalarına başlamıştı.

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Stat: Cepheus Park Randers Hakemler: Jesus Gil Manzano, Diego Barbero, Angel Nevado (İspanya) Randers: Carlgren, Kallesöe (Dk. 76 Oliver Kristensen) , Piesinger, Marxen, Kopplin, Klysner (Dk. 64 Kehinde), Johnsen, Lauenborg, Tibbling (Dk. 64 Ankersen), Mistrati (Dk. 76 Filip Kristensen), Egho (Dk. 87 Brock-Madsen) Galatasaray: Muslera, Yedlin, Alpaslan Öztürk, Luyindama, Van Aanholt, Taylan Antalyalı (Dk. 84 Aytaç Kara), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 61 Babel), Emre Akbaba (Dk. 61 Feghouli), Berkan Kutlu, Emre Kılınç (Dk. 61 Arda Turan), Mustafa Muhammed (Dk. 76 Falcao) Goller: Dk. 26 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Dk. 54. Lauenborg (Randers)

Karşılaşmanın önemli anları

8′ Emre Kılınç’ın pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu’nun kaleciyle karşı karşıya vuruşunda Carlgren golü önlemeyi başardı.

14′ Kaleci vuruşunu kullanan Muslera’nın hatalı pasında Egho, penaltı noktası üzerinde topu önünde buldu. Egho’nun şutunu Muslera kornere çelmeyi başardı.

GOL! 26′ Mohamed’in pasında ceza yayı önünde topla buluşan Kerem’in dönerek çektiği şutta Piesinger’den seken top ağlarla buluştu: 0-1.

28′ Sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Tibbling, kaleciyle karşı karşıya yaptığı plasede meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

49′ Kopplin’in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Hammershoj-Mistrati’nin sert şutunu kaleci Muslera son anda çıkarmayı başardı.

GOL! 54′ Sol taraftan Kopplin’in kullandığı taç atışında ceza sahası içinde Marxen, topu kale sahası içine indirdi. Kale sahası içinde yaşanan karambolde Lauenborg, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

59′ Sol kanattan Patrick van Aanholt'un ortasında ceza sahası içinde Mustafa Muhammed'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Carlgren'de kaldı.

83′ Savunmanın geri pasında araya giren Feghouli, topu bir süre sürdükten sonra ceza sahası içi sol çaprazda şutunu çekti. Kaleciden dönen topa tekrar vuran Feghouli’nin şutunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

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