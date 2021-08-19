DeAndre Yedlin: Daha tempolu oynayabilirdik

Galatasaray'ın Birleşik Amerikalı oyuncusu DeAndre Yedlin, taraftar desteğiyle Randers'ı geçeceklerini ifade etti.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, Danimarka'nın Randers takımıyla deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmada 90 dakika forma giyen DeAndre Yedlin, GSTV'ye konuştu.

Birleşik Amerikalı oyuncu, İstanbul’da taraftar gücüyle turu geçeceklerine inandığını ifade ederek şunları kaydetti:

“Bugün genele baktığımızda zor bir maç geçti. Rakibimiz hem defansif hem ofansif olarak olumlu işler yaptı. İyi savunma yapan bir takım vardı karşımızda. Ofansif olarak da bloklar arasında iyi pas yapan, önemli ataklar geliştiren bir takımla karşılaştık. O yüzen deplasmanda 1-1’lik sonucun kötü olduğunu düşünmüyorum. Haftaya kendi sahamızda, kendi seyircimizle, dünyanın en büyük taraftarıyla oynayacağız. O yüzden taraftarımızla birlikte güzel bir sonuç alıp gruplara gideceğimizi düşünüyorum.”

"Daha tempolu oynayabilirdik"

“Önce buraya gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Deplasmandaydık ama hiç deplasmandaymış gibi bize hissettirmediler. Danimarka taraftarlarından daha fazla sesleri çıktı ve bize destek oldular. İkinci maçta dünyanın en büyük taraftarıyla İstanbul’da rakibe sahayı dar edeceğiz diye düşünüyorum. Ofansif anlamda biraz daha tempolu oynayabilirdik. Kendime de bir öz eleştiri yapmam gerekirse, üç-dört tane orta yapabileceğim fırsat vardı. Belki orta yaparak bunları değerlendirebilirdim ama yapamadım. Defansif ve ofansif olarak biraz daha kararlı ve tempomuzu artırarak oynarsak, taraftarımızla beraber güzel bir sonuca ulaşacağımızı düşünüyorum.”