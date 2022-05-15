Fenerbahçe 0-0 Fatih Karagümrük (Maç sonucu)

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, gol pozisyonu üretmekte zorlandı. İkinci yarı yaptığı değişikliklerin ardından oyunu rakip alana yığan Fenerbahçe, yine gol yollarında etkisiz kaldı.

Fenerbahçe, karşılaşmadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Teknik direktör İsmail Kartal ile önemli bir çıkış yakalayan ve son 12 maçında 10 galibiyet ve 2 beraberlikle 32 puan toplayan sarı-lacivertliler, üst üste 13. maçını da kaybetmedi.

Haftaya İttifak Holding Konyaspor'un 5 puan önünde 2. sırada giren Fenerbahçe, yaşadığı puan kaybıyla sezonu ikinci sırada bitirme şansını son haftaya bıraktı. Sarı-lacivertliler, ligin son haftasındaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçından puan aldığı takdirde sezonu 2. sırada tamamlayacak.

Fenerbahçe, 12 maç sonra gol atamadı

Fenerbahçe, ligde 12 maç sonra gol yollarında suskun kaldı.

Söz konusu 12 maçta rakiplerine 32 gol atmayı başaran sarı-lacivertliler, 13. maçta Fatih Karagümrük engeline takıldı.

Fenerbahçe, son olarak sahasında Medipol Başakşehir'e 1-0 yenildiği maçta gol atma başarısı gösterememişti.

Samuel cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'nin genç kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel, cezalı duruma düştü.

Maçın son dakikalarında sarı kart gören oyuncu, sezonun son haftasında forma giyemeyecek.

Fenerbahçeli taraftarlar, sezonun son iç saha maçına yoğun ilgi gösterdi. Müsabakayı 41 bin 742 biletli seyirci takip etti.

Şampiyonlar Ligi bileti

Şampiyonlar Ligi bileti için Konyaspor ile çekişen Sarı-Lacivertliler son haftaya rakibinin 3 puan önünde girdi. İkili averajda eşitliğin olduğu rekabette Fenerbahçe son haftaya avantajlı giriyor.

Fenerbahçe'nin 30 gol averajı varken, Konyaspor'un averajı 20. Fenerbahçe gelecek hafta kaybederse ve Konyaspor farklı kazanırsa Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynama biletini Konyaspor alacak.

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Stat: Ülker Hakemler: Halil Umut Meler, Ali Saygın Ögel, Kemal Yılmaz Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare (Dk. 75 Sosa), Tisserand, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Zajc, Gustavo, Osayi-Samuel, İrfan Can Kahveci, Rossi, Serdar Dursun (Dk. 75 Valencia) VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak Bekaroğlu, Luckassen, Caner Erkin, Biglia, Bistrovic (Dk. 68 Karamoh), Emre Mor (Dk. 80 Jimmy Durmaz), Borini (Dk. 85 Samed Onur), Ahmed Musa (Dk. 68 Münir Levent Mercan), Pesic Sarı kartlar: Dk. 14 Burak Bekaroğlu (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 61 İrfan Can Kahveci, Dk. 71 Nazım Sangare, Dk. 84 Tisserand, Dk. 89 Osayi-Samuel (Fenerbahçe)

Maçtan önemli anlar

4. dakikada Nazım Sangare'nin kaptığı topu ceza yayı üstünde önünde bulan Osayi-Samuel bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, Viviano meşin yuvarlağı önledi. 23. dakikada Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topla buluşan Borini'nin kafa vuruşunda, kaleci Altay meşin yuvarlağı kornere çeldi. 33. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında altıpasın solunda topla buluşan Serdar Dursun'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı. 38. dakikada İrfan Can Kahveci'nin kullandığı köşe vuruşunda altıpas üstünde topa yükselen Serdar Dursun'un vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti. 40. dakikada Pesic'in ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Altay meşin yuvarlağı direk dibinde son anda kornere tokatladı. Maçın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona erdi.