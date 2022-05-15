İsmail Kartal: Kazanmayı çok isterdik ama olmadı

Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Karagümrük ile golsüz eşitlikle berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal maçın ardından önemli değerlendirmelerde bulunurken, "Her maçı kazanmak isteriz ama her maç sizin istediğiniz gibi olmuyor, bugün 1 puan aldık. Kazanmayı çok isterdik. Olmadı." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe , Süper Lig 'in 37. haftasında sahasında ligin formda ekibi Volkan Demirel yönetimindeki Fatih Karagümrük’ü ağırladı. Kadıköy'de dolu tribünler ile oynanan maçta kıyasıya bire mücadele yaşanırken, gol sesi çıkmadı ve iki ekip sahadan 0-0'lık eşitlik ile ayrıldı.

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal maçın ardından önemli değerlendirmelerde bulunurken, "Her maçı kazanmak isteriz ama her maç sizin istediğiniz gibi olmuyor, bugün 1 puan aldık. Kazanmayı çok isterdik. Olmadı." ifadelerini kullandı.

İşte tecrübeli teknik adamın maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"Bugün önemli bir galibiyet almak için iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Çok fazla istediğimiz oyunu oynayamasak da Fenerbahçe gibi oynamaya çalıştık. Rakibin 3 puan önündeyiz ve 9 gol averajdayız. Önümüzdeki hafta ligi 2. bitireceğiz Allah'ın izniyle."

"Her maçı kazanmak isteriz ama her maç sizin istediğiniz gibi olmuyor, bugün 1 puan aldık. Kazanmayı çok isterdik. Olmadı."

'İyi mücadele ettik'

"İkinci yarı itibarıyla 10 galibiyet, 3 beraberlik alan bu takım bugün de kazanmak için sahaya çıktı. İlk devre istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. İkinci yarı kazanabileceğimiz pozisyonları bulduk. Bugün çok iyi oynamasak da iyi mücadele ettik."

"İkinci yarı son 13 maç, 10 galibiyet, 3 beraberlik. Bugün de kazanmak için çıktık. İlk devre fazla istediğimiz oyunu oynayamadık. İkinci yarı tempoyu artırdık, pozisyon bulduk. Bir gol atsak, kazanabilirdik."